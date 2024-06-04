Bursa Ticaret İl Müdürlüğü Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi market ve iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı. Fırsatçılığı önlemek amacıyla marketlerde temel gıda ve ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere tüm ürünlerde denetimler devam ediyor. Ürünlerde fiyat etiketi, fiyat uyumsuzluğu, ürün fiyatının değişim tarihi ve önceki fiyat bilgileri inceleniyor. Meyve ve sebze reyonlarında ise ürün künyeleri ve Hal Kayıt Sistemi sorgulanıyor. Denetimlerde satıştan kaçınma, stokçuluk ve fahiş fiyat artışı da kontrol ediliyor. Denetimler, vatandaş şikayetleri üzerine gerçekleştiriliyor. Ayrıca kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin fiyat tarifeleri de inceleniyor. Fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa-raf farkı ve satıştan kaçınma durumlarında idari para cezası uygulanıyor. Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikle fahiş fiyat artışı yapanlara ceza kesilecek. Stokçuluk yapanlara ise idari para cezası ve iş yerlerinin kapatılması gibi yaptırımlar uygulanacak. Bursa genelinde yapılan denetimlerde bin 600 işletmede 310 bin ürün denetlenirken toplamda 2 milyon 300 bin lira ceza uygulandı.

04.06.2024 14:07
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Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesi market ve iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.

Yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle fırsatçılığı önlemek adına marketlerde başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere tüm ürünlerde denetim devam ediyor. Ürünlerde özellikle fiyat etiketinin olup olmadığı, raflardaki fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasında uyumsuzluğun olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyat bilgileri incelendi.

Meyve ve sebze reyonlarındaki ürünler ise etiketlerle birlikte ürün künyelerinin bulunup bulunmadığına bakılarak, Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulama üzerinden sorgulandı. Denetimlerde bununla birlikte satıştan kaçınma, stokçuluk, fahiş fiyat artışının olup olmadığı da kontrol edildi.

Denetimler hem rutin olarak hem de vatandaştan gelen gerek CİMER, gerek e-mail, sözlü ve gerekse Haksız Fiyat Artışı (HFA) Sistemi üzerinden gelen tüm şikayetler üzerine yapılıyor.

Yılbaşından bugüne ağırlık verilen bir başka denetimde kafe, restoran ve lokanta vb. işletmelerin giriş kapılarında ürün fiyat tarifelerinin/listelerinin olup-olmadığı incelendi. Bu tür bazı işletmelerde her ne kadar günün şartları gereği 'QR kodu'nun mevcut olduğu görülse de mevzuat gereği QR kodunun tek başına yeterli olmadığı fiyat listesinin müşteri tarafından okunabilir şekilde bulundurulmasının şart olduğu da işletme sahiplerine hatırlatıldı.

Denetim esnasında il müdürlüğü personeli tarafından tutanak tanzim edilerek fiyat etiketi olmayan ürünlere, kasa - raf farkı olması ve satıştan kaçınma durumlarında her bir kalem için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

29 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan 7511 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı. Buna göre; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya ceza kesilecek.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara (stokçuluk yapanlara) ise her bir aykırılık için 1 milyon lira ile 12 milyon liraya kadar idari para cezası kesilecek. Bu aykırılığın bir yılı içinde en az 3 defa tekrar etmesinden dolayı idari para cezası uygulanan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin iş yerlerini 6 güne kadar kapatmaya Ticaret Bakanlığı yetkili kılındı.

Bursa genelinde bugün itibarıyla 2024 yılının ilk 5 ayında yapılan denetimde bin 600 işletmede yaklaşık 310 bin ürün denetlenirken toplamda yaklaşık 2 milyon 300 bin lira ceza uygulandı.

Bakanlık, etkin bir şekilde denetimlerin gerçekleştirilmesi için bu yıl yeterli düzeyde personel ve araç desteği de sağladı. Piyasada herhangi bir aykırılığa, düzensizliğe, fırsatçılığa ve haksızlığa mahal vermemek adına, yasal ticareti de zorlaştırmadan ve engellemeden geniş kapsamlı piyasa denetimleri il genelinde devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Ticaret İl Müdürlüğü Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Ticaret İl Müdürlüğü Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı - Son Dakika
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