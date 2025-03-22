Bursa'da Organik Sıvı Gübre Üretimine Başlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Organik Sıvı Gübre Üretimine Başlandı

Bursa\'da Organik Sıvı Gübre Üretimine Başlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım A.Ş. bünyesinde üretilen organik sıvı gübre, ilk olarak buğday tarlasında denendi. 500 ton kapasiteli tesisin açılışı ile çiftçiler daha uygun fiyatla gübreye ulaşabilecek.

22.03.2025 12:13  Güncelleme: 12:16
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Bursa'da Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Tarım Aş.'nin Ovazatlı'daki fabrikasında üretilen sıvı gübrenin ilk uygulaması 100 dekarlık buğday tarlasında gerçekleştirildi. Çiftçiler uygulamadan dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür ettiler. Organik sıvı gübre uygun fiyatla çiftçilere verilecek.

Kimyasal gübrelemenin azaltılmasını sağlamak, toprakların organik madde miktarını yükselterek mikroorganizmaların etkinliğini artırmak, verimliliği artırarak çiftçilerin gelirini yükseltmek ve en önemlisi de gıda güvenilirliğini artırmak hedefiyle çalışmalarını yürüten Tarım A.Ş, Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir gübre tesisinin makine ve ekipmanlarını satın aldı.

Bu alımlarla ilk olarak şirketin Mustafakemalpaşa ilçesi Ovaazatlı Mahallesi'ndeki üretim alanında tesisin tadilat işlerini başlayan Tarım A.Ş, tescil ve lisans çalışmaları kapsamında Gübre Dağıtıcılık Belgesi ve Gübre Üretim Yeri Uygunluk Belgesi'ni, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçinin maliyetlerinin sürekli arttığını belirterek, üreticilerin sırtındaki yükü azaltmak amacıyla farklı destek programlarını hayata geçirdiklerini söyledi.

Çiftçilere dağıtılmak üzere üretilen sıvı gübrede ilk uygulama bir buğday tarlasında gerçekleştirildi. Organik sıvı gübre yıllık 500 ton olarak Mustafakemalpaşa'daki tesiste üretilecek.

Gerçekleştirilen bu ilk denemeyle, toprak kalitesinin artırılması, kimyasal gübre kullanımının azaltılması ve tarımsal üretimde sürdürülebilir bir model oluşturulması hedefleniyor.

Mustafakemalpaşa ziyaretinde açıklama bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Üretimde kullanılacak makine ve ekipman satın alım süreçleri tamamlandı. Yıllık üretim kapasitesi 500 ton olacak tesisimizi yakında açmayı planlıyoruz. Gübreler destek programlarımız çerçevesinde çiftçilere çok uygun fiyatlara verilecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Organik Sıvı Gübre Üretimine Başlandı - Son Dakika

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