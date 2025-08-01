Bursa'da Orman Yangını: 300 Arı Kovanı ve 4 Ahır Yanarak Zarar Gördü - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Orman Yangını: 300 Arı Kovanı ve 4 Ahır Yanarak Zarar Gördü

Bursa\'da Orman Yangını: 300 Arı Kovanı ve 4 Ahır Yanarak Zarar Gördü
01.08.2025 09:38  Güncelleme: 09:41
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınında 300 civarında arı kovanı ile 4 ahır yandı, 2 evde kısmi zarar oluştu. Yangın sonrası bölgede yaralar sarılmakta ve tarım ekipleri zararları rapor etmekte.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınında 300 civarında arı kovanı ile 4 ahırı yanan, 2 evde de kısmi zarar oluşan Karahıdır Mahallesi'nde yaralar sarılıyor.

Gürsu'da 26 Temmuz'da çıkan yangında, Bursa Büyükşehir Belediyesi verilerine göre 680 bin ağaç ve bin 370 hektar ormanlık alan yandı. Yangın sırasında risk nedeniyle boşaltılan Karahıdır Mahallesi'nde 2 evde kısmi zarar oluşurken, kovanların yanması ağaçların yanması kadar üzüntüye sebep oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu Belediyesi ile Gürsu Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, Karahıdır Mahallesi'ni yalnız bırakmadı. Sürekli bölgede olan ekipler, oluşan zararları rapor ediyor, ihtiyaçları belirliyor, acil olanların hızla yerine getirilmesini sağlıyor. Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş, yangının bir gece sürdüğünü ve mahallenin çevresinin adeta ateş çemberi haline geldiğini belirterek, kadınlar ve çocukları dışarı çıkardıklarını, erkeklerin yangını söndürmek için mücadele ettiğini söyledi. Korkup kaçmadıklarını ancak rüzgarın etkisiyle yayılan alevler karşısında çaresiz kaldıklarını anlatan Karakaş, yangının mahalle içine girmeden söndürüldüğünü kaydetti.

"Arılar meyve ve sebze üretimi için çok önemli"

Yangında 4 ahır ve arıcıların 300'e yakın kovanının yandığını vurgulayan Karakaş, "Daha fazla zarar oluşmaması teselli kaynağımız oldu. Bölgemizde 3 bin civarında meyve yetiştiriciliği yapılıyor. Armut köyüyüz biz, en fazla armut var. Arıcılarımızın zararının giderilmesini ve eski düzen arıcılığa devam etmelerini istiyoruz. Arılar bölgedeki meyve ve sebze üretimi açısından çok önemli" dedi.

"Arılar olmazsa verim dörtte bire düşer"

Arıcı Osman Bektaş, 15 yıldır arıcılık yaptığını belirterek, köyün üst kısmındaki yerine kadar ulaşan alevlerin bazı zeytin ve incir ağaçlarına zarar verdiğini söyledi.

Yangında 10 kovanının zarar gördüğünü dile getiren Bektaş, "Burada arıcılık önemli. Arılar olmadan yaşam olmayacağı için bizim bölgemizde de arıcılık olmadan meyvecilik olmaz. Arılar döllemediği zaman verim dörtte bire düşer. Benim 10 arı kovanım yandı. Görevliler geldiler yazdılar rapor tuttular. Ne destek verirlerse razıyım. Zeytinlerim, ağaçlarım yandı" diye konuştu.

Bektaş, köyde alevlere gece yakalanan arıların da bir kısmının öldüğünü sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da Orman Yangını: 300 Arı Kovanı ve 4 Ahır Yanarak Zarar Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Orman Yangını: 300 Arı Kovanı ve 4 Ahır Yanarak Zarar Gördü - Son Dakika
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