Bursa'da Tarihi İpek Han 24 Saat Hizmet Verecek - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da Tarihi İpek Han 24 Saat Hizmet Verecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi İpek Han'ı aslına uygun bir şekilde restore ederek, Hanlar Bölgesi'nin 24 saat canlı olmasını hedefliyor. 700 yıllık bölge, turizmde daha fazla pay almayı amaçlıyor.

24.02.2025 23:15
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Bursa'da tarihi han ve çarşılar 24 saat hizmet verecek

Tarihi İpek Han, Büyükşehir ile eski ihtişamına kavuşuyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hanlar Bölgesi'nde yer alan İpek Han'da yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi yapı cepheden çatıya kadar özgün kimliğine kavuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Hanlar Bölgesi'nin 24 saat yaşamasını hedeflediklerini açıkladı.

Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa'da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların gelişimiyle sürecini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla eski ihtişamına kavuşuyor. Daha görünür hale gelen tarihi hanlarda restorasyon çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda tarihi İpek Han'ı baştan sona eski kimliğine tekrar kavuşturdu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında tarihi yapının bakım onarımı yapılarak cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. 2620 metrekarelik alanda bulunan kubbeler sökülerek tamamen değiştirildi. 220 ton kurşun kullanılarak çatı kaplaması bitirilirken, proje için yaklaşık 25 milyon TL harcandı.

"Hanlar Bölgesi'nin 24 saat yaşamasını hedefliyoruz"

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 700 yıllık Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin Osmanlı'nın ilk çarşılarından olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgenin hala sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Bursa'nın daha çok bölgesiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasını istediklerini belirten Başkan Bozbey, ancak bu şekilde uluslararası arenada tanınırlığı artırabileceklerini ifade etti. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı aracılığıyla tarihi yapılarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Başkan Bozbey, "Bursa, 1.4 olan geceleyen turist sayısı ile turizmden en az payı alan kentlerden bir tanesi. Bizler bu oranı artırmak için çalışıyoruz. Hanlar Bölgesi'nin 24 saat yaşamasını hedefliyoruz. Bu kapsamda İpek Han'ın bakım onarım ve cephe yenileme çalışmaları tamamlandı. Kubbeleri sökülerek değiştirildi. Kurşun çatı kaplaması için 220 ton kurşun kullanıldı. Tarihimizi tekrar ayağa kaldırırken, Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi için de mücadele ediyoruz" dedi.

Tarihi İpek Han

Çelebi Mehmed tarafından Yeşil Külliye'ye gelir getirmesi için 15. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. Hanın mimarının, dönemin değerli devlet adamı, asker ve mimar olan Hacı İvaz Paşa olduğu tahmin edilmektedir. İlk zamanlarda ipekçilerin toplanmaya başladığı han olması sebebiyle bu adı almıştır. Klasik Osmanlı hanları tarzında inşa edilen iki katlı, revaklı, avlulu yapının zemin katında 39, üst katında ise 42 odası bulunmaktadır. Bursa'nın en büyük hanlarından birisidir. 1958'deki büyük yangında büsbütün harap olan yapı, 1972-1973 yıllarında restore edilmiştir. Günümüzde handa terzi atölyeleri ve giysi satan dükkanlar bulunmaktadır.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da Tarihi İpek Han 24 Saat Hizmet Verecek - Son Dakika

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