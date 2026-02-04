Üreten Bursa\'ya Büyükşehir\'den tam destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ekipmandan tohuma, alım desteğinden hibelere kadar üreticiyi her alanda desteklemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Bursalı üreticilere sağlanacak yüzde 100 hibeli mazot desteği için başvurular başladı.

2025 yılında başlatılan ve 6 bine yakın üreticiye 4 bin lira olarak verilen mazot desteği, bu yıl yine yüzde 100 hibeli olarak 5 bin TL'ye yükseltildi. Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat Salı günü itibarıyla mazotla ilgili talepleri almaya başladı. Başvurular, 1 Mart 2026 tarihine kadar www.bursa.bel.tr/kirsaldestek sayfasından yapılabilecek.

Desteğe başvuru yapacak olan üreticilerin 2026 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması ve traktör ruhsatının başvuru sahibine ait olması gerekiyor. 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek olan başvurular, Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirildikten sonra bilgilendirme yapılacak. 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kullanılmayan mazotlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına aktarılacak.

Mazot desteği için başvuru yapan üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında tarıma ve üreticiye verdiği desteklerden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. - BURSA