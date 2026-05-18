Bursa'da Yeni Nesil Araç Eğitimi

Otomotiv endüstrisinin lokomotif kentlerinden Bursa'da kurulan Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi'nde elektrikli, hibrit ve otonom araç teknolojileri alanında nitelikli personel yetiştiriliyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı çatısı altında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle 2 yıl önce açılan merkezde, teorik eğitimin yanı sıra elektrikli ve hibrit araçlar üzerinde uygulamalı eğitim alanlar, sınava girip konuyla ilgili belge almaya hak kazanıyor.

Elektrikli, hibrit ve otonom alanında mevcut eğitim altyapısının ve meslek öğretmenlerinin kapasitelerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayan merkez, sektörün eleman ihtiyacına da çözüm sunuyor.

Merkezde verilecek eğitimler yakın gelecekte, yapay zeka destekli, programlama ve kodlama içeren, insansı robotların da yer alacağı şekilde zenginleştirilecek.

Ayrıca yeşil dönüşümü destekleyecek eleman ihtiyacını karşılayacak bir eğitim süreci oluşturulması da hedefleniyor.

"Sanayiye, servis tarafına hizmet verecek personel yetiştirilmesi öncelikli"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Teknoloji Kampüsü Yöneticisi Murat Kurtlar, AA muhabirine, merkezde elektrikli ve hibrit araç elektroniği ile teknolojileri, otonom sürüş elektronikleri, yakıt pili ve batarya şarj sistemleri, araç diagnostik, batarya teknolojileriyle ilgili güncel eğitimleri ve belgelendirmeleri yaptıklarını söyledi.

Yüzlerce öğrenciye ve eğitimciye eğitim verildiğini aktaran Kurtlar, şunları kaydetti:

"Özellikle sanayiye, servis tarafına hizmet verecek personel yetiştirilmesi, öncelikli bir alan. Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla 33 milyon araç var. Bunların yaklaşık 370 bini elektrikli, bataryalı ve 670 bin de hibrit araç var. Bu sayı, her geçen yıl katlanarak artıyor. Bir servis ihtiyacı var. Bunu üreten firmalar servislerinde bu desteği verebiliyor ama garanti süresi dışına çıkıldığında bu desteklerin bağımsız servislerde veya diğer bağlantılı alanlarda da verilmesi şart. Bunun sadece bir ilde olması da mümkün değil. Dolayısıyla bu açığı görüp burada hem işbirliği yaptığımız üniversiteler hem de meslek yüksekokulları desteğindeki eğitmenlerimizle eğitim vermeye başladık."

Kurtlar, eğitim verildikten sonra da Mesleki Yeterlilik Kurumu koordinesinde, sınav ve belgelendirme yaptıklarını belirterek, "Eğitime katılanlar, sınava girerek e-Devlet'te de gözükecek şekilde bu araçların onarımıyla ilgili ehil olduğunu ispat edecek bir belge alıyor." dedi.

Yeni nesil araç bakımıyla ilgili talebin giderek artacağını vurgulayan Kurtlar, bu araçların bilinenden çok daha farklı bir teknolojiye sahip olduğunun bilgisini verdi.

Kurtlar, eğitimlerin 10-12 kişilik gruplara verildiğini dile getirerek, "Biri elektrikli diğeri hibrit iki araç üzerinde hem teorik hem pratik uygulamalı eğitimler veriyoruz. Bu alanda çalışan, özellikle meslek liselerindeki, meslek yüksekokullarındaki eğitimcilere de bu eğitimleri veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir avantaj sağlıyor"

Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim Yetkinlik Geliştirme ve Mükemmeliyet Merkezi'ndeki çalışmalara değinen Kurtlar, ilerleyen dönemde özellikle yapay zeka odaklı birtakım süreçleri devreye alacaklarını anlattı.

Kurtlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimler, içeriğimizi zenginleştirerek, sahanın ihtiyacı olan ara kademedeki dijital yaka ve yeşil yaka personel yetiştirilmesi konusuna evrilecek. En üst seviyede eğitim vermeye, katılımcıları en iyi şekilde eğitmeye, İŞKUR ile sahada faaliyet yürüten şirket sahipleriyle, onları istihdama katmaya mümkün olduğunca dahil olmaya çalışıyoruz. Amacımız, burada eğitim alan kişilerin sahada da görev almasını sağlamak."

Merkezde eğitim alan Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Samet Arifoğlu da elektrikli araçlar bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, "Burada herhangi bir okulda alamayacağımız eğitimleri alıyoruz. Bir elektrikli aracı gerilimsiz hale getirmeyi, servis soketi sökmeyi, bu gibi birçok şeyi öğreniyoruz. Basit bir eğitim değil. Bizim için çok iyi bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin elektrikli araçlar bölümünde öğrenci olan Furkan Şenel de okulda öğrendikleri temel bilgileri merkezde pratiğe dönüştürdüklerini anlattı.