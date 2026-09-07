Bursa Gürsu'da geç dönem nektarin 3'e katlandı, üreticinin yüzü güldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Gürsu'da geç dönem nektarin 3'e katlandı, üreticinin yüzü güldü

Bursa Gürsu\'da geç dönem nektarin 3\'e katlandı, üreticinin yüzü güldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geç dönem nektarin tarlada kilosu 30-40 liraya alıcı buldu. Yazın 10 liraya kadar düşen fiyatlar, arz-talep dengesinin sağlanmasıyla üçe katlandı ve üretici ile tüccar memnun oldu.

Türkiye'nin şeftali ve nektarin üretiminde önde gelen merkezlerinden Bursa'nın Gürsu ilçesinde, geç dönem nektarin tarlada kilosu 30-40 liradan alıcı bularak üreticinin yüzünü güldürdü.

Temmuz ve ağustos aylarında yaşanan yoğun arz nedeniyle tarlada 10 liraya kadar gerileyen ve çok sayıda çiftçinin ağacını kesmesine yol açan nektarin, piyasada ürünün azalması ve geçici cinslerin devreye girmesiyle fiyatını üçe katladı. Bu yıl Türkiye genelinde şeftali üretiminin yüzde 88 artışla 835 bin tona, nektarin üretiminin ise yüzde 107 artışla 414 bin tona ulaşması bekleniyor.

Yaz döneminde tüm çeşitlerin aynı anda olgunlaşması ve ihracatın zayıf kalması nedeniyle çakılan fiyatlar, tarlada ürünün bitme noktasına geldiği geç dönemde arz-talep dengesinin kurulmasıyla yeniden yükselişe geçti. Şeftali ve nektarine kıyasla soğuk hava depolarında 2 ay bozulmadan dayanabilen geçici nektarinler; Rusya, Azerbaycan, Balkanlar ve Orta Asya pazarlarına ihraç ediliyor.

"Arz-talep dengesi sağlandı, geç dönem üreticisi biraz daha şanslı"

Piyasadaki fiyat hareketliliğini değerlendiren Gürsu Ziraat Odası Meclis Üyesi Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:

"Yaz döneminde ürün boldu. İhracat olmadığı için mal tüccarın elinde kaldı ve piyasayı düşürdü. Şimdi tarlada ürün bitti, geçici cinsler piyasayı hareketlendirdi. 10 liraya kadar düşen nektarin dalında 30-40 liralara çıktı. Geç dönem üreticisi orta dönem üreticisine göre daha şanslı çünkü piyasada nektarin kalmadı. Dalında 30 liradan verdik, hasadını tüccar yapıyor. İşçilik ve girdi maliyetleri geçen yıla göre çok yükseldiği için bu fiyatlar aslında maliyeti ancak karşılıyor ama yine de 10 liraya kıyasla iyi bir seviyedeyiz."

"Piyasada ürün azalınca geç dönem yüzümüzü güldürdü"

Çiftçi İsmet Yıldırım ise yazın fiyatların dip yaptığına dikkati çekerek, "Ağustos ayında tüm çeşitler aynı anda olgunlaşınca fiyatlar adeta çakıldı ve orta dönem üreticimiz çok üzüldü. Şu anda son döneme yakın geçici cinslerin hasadını yapıyoruz. Piyasada ürün azaldığı için geç dönem nektarin hem üreticiyi hem de tüccarı memnun etti. Bu cinslerin yurt dışı pazar değeri ve dayanıklılığı yüksek olduğu için fiyatlar yükselişe geçti" dedi.

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Gürsu, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Gürsu'da geç dönem nektarin 3'e katlandı, üreticinin yüzü güldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu

11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:12
Griezmann’ın zor anları Görüntüsü her şeyi anlatıyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:35
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:29:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Gürsu'da geç dönem nektarin 3'e katlandı, üreticinin yüzü güldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement