Bursa'da ihracatı da yapılan yeşil elmanın hasadı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da ihracatı da yapılan yeşil elmanın hasadı başladı

27.09.2022 13:03

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal İsaören Mahallesi'nde elma hasadı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal İsaören Mahallesi'nde elma hasadı başladı.

Mahallede 1980 yılında başlayan elma üretimi 3 bin dekar alanda sürüyor.

Üreticiler "yeşil elma" olarak da bilinen Granny Smith cinsi elmayı toplamaya başladı.

Ağaçlardan toplanarak kasalara yerleştirilen ürünlerin yarısından çoğu yurt dışına gönderilecek.

İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, yaptığı açıklamada, geçen yıl rekoltenin 2 bin ton olduğunu bildirdi.

Bu sene yaklaşık 3 bin ton ürün beklediklerini belirten Ulu, "Rekolte bizim istediğimiz gibi. Yaptığımız görüşmeler neticesinde hasadın yüzde 60'ını ihraç etme çabasındayız. Bunun da ilçemize 500 bin dolar civarı girdisi olacak. Gerek bizim gerekse tüccarlar aracılığı ile yurt dışı görüşmeleri, anlaşmaları mevcut. İstenilen elmaları tedarik etmeye uğraşıyoruz." diye konuştu.

İhracatta da geçen seneye göre yüzde 15 artış öngördüklerini anlatan Ulu, hasadın 20 gün süreceğini sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi İnegöl mobilyası Almanya'daki fuarda temsil edildi İnegöl'de asayiş İnegöl'de asayiş
Kaynak: AA

İnegöl, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'da ihracatı da yapılan yeşil elmanın hasadı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:01 Sokakta dans eden kadınlar bir anda neye uğradığını şaşırdı
19:59 Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda ekibinin başına geçti
19:37 Kardeşiyle eski kocasının ilişkisi magazin dünyasını sarsmıştı! Emine Ün yeni aşkını ilan etti
19:19 Otomobilinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu! Yüklü miktarda dövizin çalındığı tespit edildi
18:48 Galatasaray'ın Gomis'li reklamına tepki yağdı: Dalga mı geçiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 21:16:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da ihracatı da yapılan yeşil elmanın hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement