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Bursa turizminin yeni rotası; İran - Son Dakika

Bursa turizminin yeni rotası; İran

30.01.2022 15:14
Bursa turizminin yeni rotası; İran

Sanayi kenti kimliğiyle öne çıkan Bursa'nın tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerleriyle turizmden aldığı payı daha da artırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, turizmde hedef rotalara İran'ı da ekledi.

Sanayi kenti kimliğiyle öne çıkan Bursa'nın tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerleriyle turizmden aldığı payı daha da artırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, turizmde hedef rotalara İran'ı da ekledi. Bursa'da ağırlanan İranlı turizm acentesi sahipleri Bursa'nın değerleri hakkında bilgilendirildi, Bursalı ve İranlı acenteler arasında ikili görüşmelerle turizme yeni bir ivme kazandırılması sağlandı.

Turizmden daha fazla pay alabilmek için Bursa'yı farklı destinasyonlarda tanıtmak amacıyla ulusal ve uluslararası fuarlarda boy gösteren Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Avrupa ve uzak doğuya yönelik turizm atılımlarına İran'ı da ekledi. Zaten yeşili ve Uludağ'ı ile Arap turistlerin çekim alanında bulunan Bursa'ya daha fazla İranlı turist çekilmesi hedefiyle İran'ın 11 farklı şehirden 32 turizm acentesi sahibi ve yöneticileri 4 günlük program kapsamında Bursa'da ağırlanıyor. Bursalı ve İranlı turizm profesyonellerini bir araya getirerek karşılıklı turizm planlamaları yapılması amacıyla Botanik Park'taki Otantik Club Hotel'de yapılan toplantı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk'ün Bursa tanıtım sunumuyla başladı. Baştürk, sunumunda Uludağ'dan Gölyazı'ya, termal kaynaklardan göller, şelaleler ve yaylalara kadar Bursa'nın sahip olduğu turizm değerlerini İranlı turizm profesyonellerine aktardı. Toplantıda Bursalı ve İranlı acenteler, yaptıkları ikili görüşmelerle bundan sonraki süreçte ortak yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bursa'mızı tanıtıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı ve Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Müdürü Abdülkerim Baştürk, Bursa'yı İranlı turizm profesyonellerine tanıtmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bursalı seyahat acenteleri ile İranlı acenteler arasında yapılacak ikili görüşmelerin turizm açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Baştürk, "Bu ikili görüşmelerle İran'la Bursa arasında bir gönül bağı, iletişim ve ekonomik bağlantı kurmayı bekliyoruz. İnşallah Bursalı acentelerimiz için verimli ve bereketli olur" dedi.

Sağlık turizmi için yeni fırsatlar

Bursa Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Uzm. Dr. Metin Yurdakoş da toplantıda Bursa'nın sağlık turizmi potansiyeli hakkında bir sunum yaptı. Bursa'nın sağlık imkanlarına ihtiyacı olup da bundan haberdar olmayan İranlıların bundan haberdar edilmesi için bu toplantının çok önemli olduğunu ifade eden Yurdakoş, "İran maalesef ambargolar altında modern sağlık teknolojilerine ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Modern teknolojide tedavi olabilecek birçok hasta, bu imkandan yararlanamıyor. Onlara bizde böyle imkanlar olduğunu anlatıyoruz. Bursa'da şifa bulabileceklerini anlatıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan bu tür çalışmaların sadece sağlık turizmi değil, genel anlamda turizme büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Tek elden yönetim

Toplantıya katılan turizm acentesi sahibi Hasan Eken de turizmin tek elden ve özel olarak yönetilmesi gerektiğini, bu nedenle Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği çatısı altında yapılan tüm çalışmaların çok kıymetli olduğunu vurguladı. Yeni destinasyonlara yönelik bu tür organizasyonlara çok ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Eken, "Özellikle İran pazarının seçilmesi çok önemli olmuş. Çünkü İran şu anda Bursa'da 18'inci sırada olan bir pazar. İran gibi 80 milyonluk bir nüfus, komşu ülke olması ve ekonomik durumunun da iyi olması nedeniyle Bursa pazarında 5'inci sıraya çıkması gerekiyor. Türkiye'ye yılda 2,5 milyon İran'dan turist geliyor. Kültürlerimiz çok benzer, Sabiha Gökçen Havalimanı ile yakın bir mesafedeyiz. Bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz" dedi. - BURSA

Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran
Bursa turizminin yeni rotası; İran

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turist, Turizm, Bursa, İran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa turizminin yeni rotası; İran - Son Dakika Ekonomi


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