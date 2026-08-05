Bursa\'nın Temmuz İhracatı 3.9 Milyar Dolar

Bursa, 2026 yılı Temmuz ayında 3 milyar 914 milyon 606 bin dolarlık ihracata imza attı. Küresel ekonomide artan korumacılık eğilimleri, jeopolitik gelişmeler ve hammadde maliyetlerindeki yükselişe rağmen kentin ihracat performansı güçlü seyrini sürdürdü.

Temmuz ayında ihracatın lokomotifi otomotiv sektörü oldu. Otomotiv endüstrisi 3 milyar 200 milyon 497 bin dolarlık ihracatla en yüksek ihracatı gerçekleştirirken, sektörün Ocak-Temmuz dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,74 artışla 21 milyar 888 milyon 344 bin dolara ulaştı.

Tekstil sektörü Temmuz ayında yüzde 3,8 artışla 106 milyon 6 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, yılın ilk yedi ayındaki ihracatı 721 milyon 334 bin dolar olarak kaydedildi.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ise Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artışla 91 milyon 35 bin dolarlık ihracat yaptı. Sektörün Ocak-Temmuz dönemi ihracatı 512 milyon 237 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Meyve sebze mamulleri sektörü Temmuz ayında 23 milyon 443 bin dolarlık ihracata ulaşırken, yılın ilk yedi ayında 131 milyon 706 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi.

Yaş meyve ve sebze sektörü ise Temmuz ayında dikkat çekici bir performans sergiledi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73 artışla 23 milyon 865 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, Ocak-Temmuz döneminde toplam 101 milyon 874 bin dolarlık ihracata ulaştı.

İhracat rakamları, Bursa'nın üretim gücü ve dış pazarlardaki rekabetçiliğini koruduğunu bir kez daha ortaya koyarken, yılın geri kalan döneminde de ihracatın ekonomik büyümeye katkı sağlamayı sürdürmesi bekleniyor.