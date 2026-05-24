Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nda Sonuçlanma Hedefi
24.05.2026 12:22
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nde çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nın Bursa-Osmaneli kesimindeki çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın, 201 kilometre uzunluğunda saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olacağını aktardı.

Hattın tamamının, yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük trafiğine hizmet verecek kapasitede olacağına işaret eden Uraloğlu, hattın 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kesiminin, Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına bağlayacağını belirtti.

Uraloğlu, "Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek hızlı tren hattına bağlanacak. Böylece, Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul güzergahlarında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek."

"Üstyapı işlerinde sona yaklaştık"

Uraloğlu, Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa'yı takip eden 106 kilometrelik güzergahta kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı işlerini tamamladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üstyapı işlerinde sona yaklaştık. Osmaneli-Bursa güzergahındaki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı hedefliyoruz. Bursa'dan itibaren TEKNOSAB, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergahındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

