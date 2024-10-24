Bursa Siyah İnciri İhracatı Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Siyah İnciri İhracatı Artıyor

Bursa Siyah İnciri İhracatı Artıyor

Bursa'nın siyah incir ihracatı, bu yıl 10 bin tondan fazla, değer ise 36 milyon dolara ulaştı.

24.10.2024 14:08
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Bursa'nın AB nezdinde coğrafi işaret tescilli tarım ürünü siyah incirinin ihracatı, bu yıl 10 bin tonun üzerine ulaştı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, Bursa siyah incirinde bu yıl ocak-eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 7 bin 77 tondan yaklaşık yüzde 42 artışla 10 bin 38 tona çıktı. Değer olarak ise ihracat, 26 milyon 696 bin dolardan 36 milyon 111 bin dolara çıktı. Ancak oransal olarak artış miktarsal yükselişin altında yüzde 35'te kaldı.

Bursa'ya özgü tarım ürünü olan siyah incirde ihracatın önemli bölümü Avrupa ülkelerine yapılıyor. Neredeyse tamamına yakınını alan Avrupa ülkeleri içinde ise ilk sırada yıllardır Almanya geliyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Siyah İnciri İhracatı Artıyor - Son Dakika

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