TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

31.05.2022 15:44
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme performansına ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme performansına ilişkin açıklamada bulundu.

Aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı olan Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılını yüzde 11 büyümeyle tamamlayan Türkiye ekonomisinin, son 4 çeyreğin en düşük yıllık büyüme performansına rağmen yüzde 7,3 büyümesinin önemli olduğuna işaret etti.

Bu yılın ilk çeyreğindeki büyümeyi, finans ve sigorta, bilgi ve iletişim, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleriyle sanayi ve gayrimenkul faaliyetlerinin desteklediğini vurgulayan Matlı, "Tüm dünya için stratejik önemi pandemi sürecinde bir kez daha anlaşılan tarım sektörünün büyümeye katkısının ise oldukça sınırlı olduğunu görüyoruz. Bu dönemde ihracatın büyümeye katkısı 3,5 puan olurken büyümeye ilk çeyrekte en yüksek katkının ise 11,6 puanla tüketimden gelmesi dikkat çekicidir." değerlendirmesinde bulundu.

Matlı, Kovid-19 salgınının tetiklediği ekonomik krizi, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın daha da derinleştirdiğine değindi.

Böyle bir ortamda tüm dünyanın küresel resesyon ve stagflasyon riski altında olduğunun altını çizen Matlı, şunları kaydetti:

"Pandeminin başından itibaren petrol ve gıda başta olmak üzere maliyetlerde yaşanan artışlar, tedarik sorunları ve kur atakları üreticilerimize çok ağır yükler bindirse de Türk sanayicisi üretim ve yatırım için azimle çalışmaya devam etmektedir. Ancak büyüme ivmesinin devam edebilmesi için de mutlak suretle üretim üzerindeki maliyetlerin azaltılması, yüksek enflasyonun kontrol altına alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra tüm dünya gıdada tedarik krizini konuşurken tarım sektörünün desteklenmesi, üretimi artırıcı çalışmaların hayata geçirilmesi, tarımın büyümedeki payının artırılması, sürdürülebilir büyüme için oldukça önem taşımaktadır."

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Matlı, büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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