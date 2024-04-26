Bursa Ticaret Borsası Tescil İşlem Hacmi Yüzde 62,8 Arttı

Ekonomi

Bursa Ticaret Borsasının (BTB), 2024 yılının ilk çeyreğindeki tescil işlem hacmi, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 62,8 artarak 9 milyar 834 milyon lira oldu.

BTB'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2023 yılını 32 milyar lira gibi yüksek bir tescil işlem hacmiyle kapattıklarını anımsattı.

Ocak-mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde tescil işlem hacmini 2023'e göre 6 milyar 40 milyon liradan 9 milyar 834 milyon liraya yükseltip başarı elde ettiklerini vurgulayan Matlı, "100 yıldır olduğu gibi gelecekte de aynı kararlılık ve heyecanla çalışarak hem bölge ekonomisine hem de ülke ticaretine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Matlı, borsa kotasyonuna tabi ürünler arasında en çok işlem gören 5 ürünün sırasıyla 3 milyar 689 milyon lira ile zeytin, 1 milyar 77 milyon lira ile yaş sebze meyve, 1 milyar 39 milyon lira ile et, 745 milyon lira ile canlı hayvan ve 674 milyon lira ile mısır olduğunu duyurdu.

Yetkili acentesi ve A Grubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) Piyasası'ndaki tescil işlem hacmi rakamlarına değinen Matlı, şu bilgileri verdi:

"TÜRİB ELÜS Piyasası'nda 2024 yılının ilk çeyreğinde BTB acente kaydında, alım satım olmak üzere 29 milyon 515 bin kilogram ürün el değiştirdi. Ülkemizin dört bir yanındaki alıcı ve satıcıları tek bir merkezi platformda toplayan TÜRİB ELÜS Piyasası'nda BTB, 2023 yılının aynı dönemine göre işlem hacmini yüzde 49 artışla 196 milyon 385 bin liraya yükseltirken, en çok işlem gerçekleştirilen ürünler ise mısır, buğday ve arpa olmuştur. Tescil işlem hacmi rakamları, Bursa'nın tarımsal üretim ve ticaret potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 2024 yılının ilk çeyreğinde elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, BTB'nin güçlü ve istikrarlı büyüme trendini sürdürdüğünü gösterirken TÜRİB ELÜS Piyasası'ndaki performansımızın da ilk günden bu yana artan bir ivmeyle devam etmesi oldukça memnuniyet verici. Bu başarıların arkasında kuşkusuz BTB olarak sürekli olarak yeniliklere ve yatırımlara odaklanmamızın yanı sıra tüm paydaşlarımızın katkısı büyük."