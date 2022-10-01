Bursa TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

01.10.2022 19:57
Bursa TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) 2022-2026 döneminde görev yapacak meclis üyeleri ile meslek komitelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) 2022-2026 döneminde görev yapacak meclis üyeleri ile meslek komitelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, seçimlerde 378 meslek komitesi üyesi ve 154 meclis üyesi seçilirken BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Ev Tekstili Meslek Komitesinde oyunu kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burkay, 133 yılık köklü bir maziye sahip BTSO'nun tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Bursa'nın Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"BTSO, üretimden ihracata, turizmden hizmet sektörüne kadar tüm alanlarda Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olan Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu. 51 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odaları arasında yer alan odamız için bugün önemli bir gün. Bugün yapılan seçimlerle tüm üyelerimiz demokratik haklarını kullanarak yeni dönemde görev yapacak meclis ve meslek komitesi üyelerini belirledi. Cuma günü de yönetim kurulu ve diğer temsil organlarının seçimlerini tamamlayacağız. Bu yeni dönemde 63 olan meslek komitesi sayımızı 70'e yükselttik. Dünyadaki iktisadi dönüşümle birlikte birçok yeni alan ortaya çıktı. Bu alanları da temsil edecek 7 yeni komite oluşturduk. Meclis üyesi sayımız 154'e ulaştı. Böylece sektörlerimizin temsil kabiliyetlerini de artırmış olduk. Yeni dönemin Bursa iş dünyası için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Burkay, BTSO seçimlerinde 70 komitenin 54'ünde tek liste bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunu sektörlerin birlik ve beraberliğini göstermesi açısından çok önemli buluyoruz. Sektör temsilcilerimiz tek bir liste altında toplanarak önemli olanın sektörler ve kent ekonomisi için proje üretmek olduğunu gösterdi. Yeni dönemde 70 komitemizin tamamının ortaya koyacağı vizyonla başarılı bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum. Sektörleri için elini taşın altına koyan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. BTSO, 51 bin üyesiyle kent ve ülke ekonomisi için çok büyük bir potansiyel güç." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
TÜRKİYE'DE 22 İLDE, BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN OY KULLANILACAK TÜRKİYE'DE 22 İLDE, BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN OY KULLANILACAK SPOR Bakan Kasapoğlu Türkiye spor ülkesi SPOR Bakan Kasapoğlu Türkiye spor ülkesi
Kaynak: AA

Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İbrahim Burkay, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:25 Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın sözleri başına dert oldu! Tutuklama emri verildi
00:19 Gaziantep'te bir eve silahlı saldırı: Anne ve oğlu öldü, gelin ve 2 torun yaralı
00:00 Pençe-Kilit şehidinden geriye yürek parçalayan sözler kaldı! "Benim vasiyetim" dedi izleyenler gözyaşlarını tutamadı
23:47 Messi'nin frikikten attığı gol herkesin beğenisini toplarken, reklam panolarında çıkan yazı şaşkınlık yarattı!
23:10 Okan Buruk, Adana Demir karşılaşmasından sonra tüm takımların ortak problemini dile getirdi: Zorlanıyorsunuz
23:03 Pençe-Kilit'ten yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü
22:41 İl jandarma komutanı Amedspor'a yönelik sözleri sebebiyle tepki toplamıştı! Özür dilemek zorunda kaldı
22:38 İlhak kararının ardından batılı ülkelerin yeni yaptırımlarına Rusya'dan karşı hamle: Dost olmayan ülkelere kara yolu geçişi kapatıldı
22:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesinde başvurular 5 milyonu geçince talimat verdi: Konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarın
22:05 Galatasaray-Adana Demirspor karşılaşması golsüz bitti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 02:19:02. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa TSO'da meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement