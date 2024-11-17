Bursa Tüketiciler Derneği'nden Kasım Ayında İndirim Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Tüketiciler Derneği'nden Kasım Ayında İndirim Uyarısı

Bursa Tüketiciler Derneği\'nden Kasım Ayında İndirim Uyarısı

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, Kasım ayında artan indirim kampanyalarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Tüketiciler, alışveriş yapmadan önce fiyatları detaylı bir şekilde sorgulamalı ve indirimlerin gerçek olup olmadığını kontrol etmelidir.

17.11.2024 11:21  Güncelleme: 11:25
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Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, Kasım ayında artan indirim kampanyalarıyla ilgili tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Kasım ayının tüm dünyada indirim ayı olarak bilindiğini belirten Yılmaz, bu dönemin hem tüketiciler hem de satıcılar için fırsatlar sunduğunu ancak dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, tüketicilerin alışveriş yapmadan önce temel ihtiyaçlarını doğru belirlemesi ve fiyatlar üzerinde detaylı bir sorgulama yapması gerektiğini vurguladı. "Satıcılar, ilk önce fiyatları artırıp ardından indirim uyguluyor. Bu nedenle tüketiciler, indirimli fiyatla 30 gün önceki fiyatın açıkça belirtilmiş halini görmelidir. Hatta gerekirse 30 gün önceki satış faturasını talep edebilirler" dedi.

Online alışverişte ürünü satın almadan önce geçmişe dair fiyat araştırması yapılması gerektiğini söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Bütün dünyada olduğu gibi Kasım ayı, indirim ayı olarak bilinir. Bu ay hem satıcı hem de tüketici açısından bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. İndirimin gerçek olup olmadığına ilişkin tüketicinin sorgulamaları gerekir. Tüketiciler siteleri gezerken karar vermeden önce temel ihtiyaçlarını doğru belirleyip ve bir sorgulama yaptıktan sonra karar vermelidir. Satıcılar açısından baktığımız zaman ilk önce fiyatlar arttırılıp sonrasında indirime tabi tutuluyor. Burada tüketicilerimizin dikkat etmesi gereken şey indirim fiyatıyla 30 gün önceki fiyatın birlikte okunabilir açık bir şekilde yazılmış halini görmeleri gerekir. Hatta daha ileri gitmek gerekirse 30 gün önceki satış faturasını da tüketici görmek isteyebilir. Satıcılar açısından bakacak olursak yüzde 70'e varan indirimler söz konusu olunca bu indirim ürünlerinin stokla sınırlı olduğu, sadece internet sitelerine çekmek için bir araç olarak kullandığı ve birkaç ürünle sınırlı olan bu indirimlerin dışında asıl diğer ürünlerini satmaya çalıştıklarını biliyoruz. Bu konuda tüketicilerimizin dikkatli olması ihtiyaçlarını doğru belirlemeleri ve detaylı bir araştırma yaptıktan sonra doğru ürüne karar vermeleri gereklidir. Tüketiciler açısından bir diğer önemli husus ise alışveriş yaptığı siteler ile ilgili güvenli ödeme sistemlerinin olup olmadığı, sitenin adres çubuğuna dikkat etmeleri veya mersis numaralarına dikkat ederek satın aldığı ürünün kime ait olduğunu ve kurumsal bir yapı olup olmadığını yarın karşı karşıya geldiklerinde haklarını korumak adına dikkat etmeleri gerekli. İndirim süreçlerinde gerek bakanlığın, belediyelerin veya odaların fiyat indirimleri konusunda denetimlerinin olması tüketiciler için önemli. Yine sitelerde aldatıcı veya yanıltıcı reklamlarla ilgili tüketicilerimizin reklam kuruluna başvurma hakkı olduğunu ve diğer konularda da hakem heyetlerine başvurarak satıcı ve sağlayıcılar hakkında hakem heyetlerinde gidebileceklerini söylemek istiyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Sıtkı Yılmaz, Alışveriş, Ekonomi, Güncel, Hukuk, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa Tüketiciler Derneği'nden Kasım Ayında İndirim Uyarısı - Son Dakika

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