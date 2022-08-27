Dünya ülkelerinin sofralarını Bursa süslüyor - Son Dakika
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Dünya ülkelerinin sofralarını Bursa süslüyor

27.08.2022 15:07
Dünya ülkelerinin sofralarını Bursa süslüyor

Bursa ve ilçelerinde yetiştirilen sebze ve meyveler Avrupa ve Dünya ülkelerinin tercih ettiği şehirlerarasında ilk sırada yer alıyor.

Bursa ve ilçelerinde yetiştirilen sebze ve meyveler Avrupa ve Dünya ülkelerinin tercih ettiği şehirlerarasında ilk sırada yer alıyor.

Bursa üretilen kaliteli ürünler Avrupa dünya ülkelerine ihracat edilirken, Bu ürünlerin başında meyvelerde siyah incir, deveci armudu sebzelerde ise biber çeşitleri ile kapya biber yer alıyor.

Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç, İsviçre, Hollanda ve Danimarka'ya ihracat yaptıklarını belirten şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kepeci, "Bursa genelde sezonluk üretim alanıdır. Bursa üretimde Türkiye genelinde güzel bir rol oynuyor. Bunların başında meyve alanında siyah incir geliyor. Şeftali nektarın çeşitleri armut çeşitleri yer alırken, sebze gurubunda da biber çeşitleri ile bir çeşit ürün Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat ediliyor. Almanya, İngiltere,Fransa, İsveç, İsviçre,Hollanda, Danimarka gibi birçok ülkeye Bursa ve bölgesinden sebze ve meyve olarak tüm ürünlerin ihracatı yapılıyor. Bursa kaliteli ürünleri ve çeşitlilik bakımından Avrupa'nın tercih ettiği şehirlerin en başında yer alıyor. İklimi ve kaliteli ürün yetiştirilmesi sebebiyle vazgeçilmezler arasında yer alıyor" diye konuştu.

Kepeci, " Canla başla çalışan üreticilerimiz kaliteli ürün ve çeşitlilik sağladığında kazançları artar. Modern tarım ve planlı çalışıldığında üretecekleri güzel ürünler Avrupa ve Dünya pazarına giderse emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaklardır" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

England, Almanya, İhracat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

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