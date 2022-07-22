Bursa yediveren çileğinden 500 milyon lira kazanacak - Son Dakika
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Bursa yediveren çileğinden 500 milyon lira kazanacak

22.07.2022 12:03
Bursa yediveren çileğinden 500 milyon lira kazanacak

Bursa yediveren çileğinden 500 milyon lira kazanacakBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda bir kaç kez ürün veren yediveren çileğinin ilk hasadı başladı.

Bursa yediveren çileğinden 500 milyon lira kazanacak

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde yılda bir kaç kez ürün veren yediveren çileğinin ilk hasadı başladı. Burada yetişenler çilekler önce İstanbul'a oradan da dünyaya gönderiliyor. Çilek hasadıyla birlikte sezon sonunda Bursa'nın 500 milyon lira kazanacağı öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu beldesinde alternatif ürün çerçevesinde yetiştirilen yediveren çileğinin ikinci hasadı başladı. Bölgenin iklimi dolayısıyla farklı bir aromaya sahip olan yediveren çilekleri, günlük olarak toplanıp başta Bursa olmak üzere çevre illere vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. İnegöl ilçesinde, ot bitmeyen araziler artık hormonsuz, kokusu, rengi büyüklüğü ile diğer çeşitlerden farklı olan özel çileklerin yetiştirildiği topraklara dönüştü. Alternatif ürün olarak yıllar önce ilk deneme ekimi yapılan yediveren çileği, bölgenin iklimi ile uyum sağlayınca ekim alanı da hızla arttı. Bölgede 12 bin dekarın üzerine çıkan çilek tarlalarında ise 2022 yılının ikinci hasat sevinci yaşanıyor. Yediveren çileğinin en büyük özelliğinin ilkbaharda başlayarak kış sezonuna kadar devam ettiğini belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Çilek İnegöl çiftçisinin en önemli tarım kaynaklarından birisidir. Bu hikaye 13 sene önce başladı. Daha eskiden buralarda dağ çileği dediğimiz iki ay verimliliği süren çilek çeşidi vardı. Burada görmüş olduğunuz çilekler, 3 çeşit cinsten oluşuyor. Bunun adı Yediveren çileği mayıs ayının 1'inde başlar, 30 Kasım'a kadar hasadı devam eder" dedi.

12 bin dekar tarlada çilek üretimi yapılıyor

13 yıl önce ziraat odası olarak çiftçilerle birlikte katıldıkları bir fuarda Yediveren cinsi çileklerle tanışıp fidelerini bu fuardan alarak İnegöl'e getirdiklerini anlatan Çelik, "O zamanlar bu fideler yeni çıktığında oradan alıp diktik. Bugünlere kadar dayandı. Bölge olarak İnegöl ilçesi Kurşunlu beldesi diyoruz buraya. Burada yaklaşık 12 bin dekar alanda çilek üretimi yapılıyor. Toplamda 35 bin ton civarında çilek üretiliyor. İlk çıktığı zamanlar 20 lira civarında satışı yapılıyor. Sonrasında bu sene için söylüyorum, 12 bandında geziyor. Tabi ki maliyetler her yerde olduğu gibi burada da yüksek. Fakat bu sene itibariyle bölgenin kasasına girecek para miktarı 500 milyon lira civarında. Yaptığımız araştırmalar sonucun da bilindiği gibi İnegöl mobilyanın başkenti. Fakat tarım mobilyanın ensesinde diyebiliriz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, İnegöl, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa yediveren çileğinden 500 milyon lira kazanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa yediveren çileğinden 500 milyon lira kazanacak - Son Dakika
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