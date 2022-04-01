Bursa Yenişehir'de 300 gram pide 4 liradan satılacak - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de 300 gram pide 4 liradan satılacak

01.04.2022 16:19
Bursa Yenişehir'de 300 gram pide 4 liradan satılacak

Bursa Yenişehir Belediyesi ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan 300 gram pideyi 4 lira, 300 gram yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.

Bursa Yenişehir Belediyesi ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan 300 gram pideyi 4 lira, 300 gram yumurtalı pide ise 5 liradan satılacak.

Bursa ve Türkiye genelinde bu yıl ortalama 320 gram sade ramazan pidesi 6 liraya satılırken Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ise 300 gram pide 4 liradan satışa çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, "300 gram normal pidemiz 4 liradan satışa çıkacak. Diğer il ve ilçelerde 320 gram pidenin 6 lira olduğunu, 320 gram yumurtalı pidenin ise 7,5 lira olduğunun haberini aldık. Biz de ramazan ayında vatandaşımıza ucuz ve kaliteli pide yedirmenin çabası içerisindeyiz. Susamlı yumurtalı pide de ise 300 gramı 5 lira olarak satışa sunulacak. İnşallah halkımızı memnun edebiliriz" dedi.

Aydın, "Belediyenin amacı kar değil, YESAŞ belediyeye ait bir şirket ama bizim amacımız burada insanlarımıza ucuz ve kaliteli ekmek yedirmek. Yarın başlayacak olan ramazan ayının, Kadir Gecesinin ve bayramın tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Yenişehir'de 300 gram pide 4 liradan satılacak - Son Dakika


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