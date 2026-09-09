Bursa Yenişehir'de kapya biber hasadı başladı, bolluk fiyatı 18 liraya düşürdü
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hasadına başlanan kapya biberi, diğer illerdeki bolluk nedeniyle fiyatı bir ay öncesine göre yarıya düşerek 18 liradan alıcı buluyor. Tarım ürünleri pazarlama Müdürü Halim Ar, kaliteli biberin sofraları süslemeye devam ettiğini ve hasadın ekim ayı sonuna kadar süreceğini belirtti.
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Bursa'nın Yenişehir ilçesinde hasatına başlanan kapya biberi diğer illerdeki bolluktan dolayı fiyatı düşüşe geçti.
Bir ay öncesinde hasatına başlanan kapya biberi 35 liradan alınırken şimdi fiyatlar 18 liraya kadar düştü. Tarım ürünleri pazarlama Müdürü Halim Ar, "Yenişehir, Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Marmara bölgesinde bir ay önce kapya biberi 35 liradan ilk hasatı alıcı buluyordu. Şimdi bizim bölgemizde kapya biberin hasatına başlanması malın bolluğundan dolayı fiyatlar 18 liraya düştü. Özellikle Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yetiştirilen kapya biberi kalitesi ve lezzetiyle Türkiye'deki sofraları süslemeye devam ediyor. Yenisehir kapya biberi etli olması, kalitesi yoğun salça aromasından biber salçasına büyük bir lezzet katıyor" diye konuştu.
Halim Ar, "Kapya biberi hasatı bölgemizde ve Marmara bölgesinde ekim ayı sonuna kadar devam edecek" dedi.
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