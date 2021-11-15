Üye Girişi
"Bursalı 193 firma Özbekistan'a ihracat yapıyor" - Son Dakika

"Bursalı 193 firma Özbekistan'a ihracat yapıyor"

15.11.2021 13:47
"Bursalı 193 firma Özbekistan'a ihracat yapıyor"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret eden Semerkant Bölgesi Vali Yardımcısı Nozir İbragimov başkanlığındaki Özbekistan heyeti, Bursa iş dünyası ile tekstil, mobilya, inşaat malzemeleri ve gıda gibi çeşitli sektörlerde işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nı (BTSO) ziyaret eden Semerkant Bölgesi Vali Yardımcısı Nozir İbragimov başkanlığındaki Özbekistan heyeti, Bursa iş dünyası ile tekstil, mobilya, inşaat malzemeleri ve gıda gibi çeşitli sektörlerde işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

Bursa iş dünyasının yeni pazarlara açılması ve küresel işbirlikleri kurması için çalışmalarını sürdüren BTSO, tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Özbekistan'ın Semerkant şehrinden gelen heyeti ağırladı. Semerkant Bölgesi Vali Yardımcısı Nozir İbragimov başkanlığındaki Özbekistan heyetini BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak ağırladı. Toplantıda iki ülke arasındaki ticaret imkanları ve yatırım fırsatları görüşüldü.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, oda olarak Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticari münasebetlerin gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Son dönemlerde artan karşılıklı ziyaretler ile Bursa ve Özbekistan arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazandığını ifade eden İsmail Kuş, "Karşılıklı heyet ve fuar ziyaretlerini artırmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle farklı sektörlerde yürüttüğümüz UR-GE projelerimiz kapsamında gelecek yıl Özbekistan'da faaliyetlerimiz olacak. Bursa'da düzenleyeceğimiz Junioshow ve Bursa Textile Show gibi fuar organizasyonlarında da Özbekistanlı iş insanlarını daha çok görmeyi arzu ediyoruz" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, Özbekistan'ın Bursa iş dünyası için özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu dost ve kardeş ülke Özbekistan ile ticaret ve yatırım imkanlarımızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bursa'da Özbek sermayeli 4 firma faaliyet gösteriyor. Özbekistan'a ihracat gerçekleştiren 193 firmamız var. 50 milyon dolar seviyesinde olan Bursa-Özbekistan ikili ticaretini artırmak için büyük gayret gösteriyoruz" dedi.

Semerkant Bölgesi Vali Yardımcısı Nozir Ibragimov, daha fazla Türk iş insanına ulaşmak için Bursa'yı ziyaret ettiklerini belirterek, Bursalı iş insanlarının Özbekistan'da daha aktif şekilde yer almalarını beklediklerini ifade etti. Başta tekstil, tarım ve inşaat malzemeleri olmak üzere birçok sektörde işbirlği imkanlarının bulunduğunu belirten Vali Yardımcısı Ibragimov, "İş insanlarına cazip imkanlar sunuyoruz. Bursalı firmalarımızı bu imkanlardan faydalanmak için Semerkant'a davet ediyorum. Türk iş insanlarını desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"Özbekistan yatırımcılar için cazip bir pazar"

Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, Özbekistan'ın ekonomide açılım süreci ile son yıllarda önemli bir gelişim kaydettiğini söyledi. İş gücü ve enerji maliyetleri açısından Özbekistan'ın son derece cazip bir pazar olduğunu ifade eden Baklan, "Türkiye olarak Orta Asya pazarına geç kaldık. Başka pazarlar yerine bu bölgeye odaklansaydık şu an daha farklı bir konumda olabilirdik. Ancak pazarda hala önemli fırsatlar var. Özellikle Bursa, Özbekistan ile tekstil alanında işbirlikleri yapabilir" dedi.

Toplantıya Girişimcilik Kalkınma Ajansı Müdürü Bahriyor Rafeev, Ticaret ve Sanayi Odası Birim Müdürü Bahodir Sanakulov ve Özbekistanlı iş adamları da katıldı. - BURSA

Bursalı 193 firma Özbekistan'a ihracat yapıyor
Bursalı 193 firma Özbekistan'a ihracat yapıyor

Özbekistan, İhracat, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Bursalı 193 firma Özbekistan'a ihracat yapıyor' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor 13:40 AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor Korona izniyle cezaevlerinden çıkanlar dönmek istemiyor 13:24 Korona izniyle cezaevlerinden çıkanlar dönmek istemiyor Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu 12:53 Muhtar, hastane otoparkında kendini vurdu
Yazar Beki İkala Erikli'yi sırtından bıçaklayan sanığın cezası onandı 12:28 Yazar Beki İkala Erikli'yi sırtından bıçaklayan sanığın cezası onandı Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı 12:13 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı İki grup ormanlık alanda birbirlerine bıçakla saldırdı: 10 yaralı 11:57 İki grup ormanlık alanda birbirlerine bıçakla saldırdı: 10 yaralı
Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum 11:48 Galatasaraylı Feghouli: Mesut Özil'den nefret ediyorum Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi 11:03 Sedat Peker'in Veliaht Prens bin Zayed'in Türkiye ziyaretinin ardından BAE'den ayrılacağı iddia edildi

Son Dakika Haberleri
13:40 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti
13:39 AK Parti MKYK'sı asgari ücret gündemiyle bugün toplanıyor
13:31 Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı
13:24 Korona izniyle cezaevlerinden çıkanlar dönmek istemiyor
12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı
12:44 Emekli Amiral'den Sedat Peker iddiası
12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı
12:18 İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı
12:14 Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldı
12:12 Evinde sıçan tarafından rehin alındı, polisin operasyonuyla kurtarıldı
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti         
13:41
Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı Galatasaray- Fenerbahçe derbisine bilet kalmadı         
13:32
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı         
12:57
Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı         
12:32
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak Akaryakıta bir zam yolda! LPG oto gazın litresi 25 kuruş artacak         
11:26
İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu İspanyol banka BBVA, Garanti Bankası'nın tümüne talip oldu         
11:02
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor Mehmet Öcalan, Osman Öcalan'ın cenazesinin Türkiye'ye getirilmesini istiyor         
10:11
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum CHP'li belediye başkanı hakkında taciz iddiası: Seni işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum         
09:00
Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü Koca şehir kulaktan kulağa bu olayı tartışıyor! İşte Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntü         
08:04
"HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı "HDP'den vekil olurum" diyen Doğan'dan sonra Hülya Avşar'dan da siyaset çıkışı         
22:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 13:55:14. #1.13#
SON DAKİKA: "Bursalı 193 firma Özbekistan'a ihracat yapıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement