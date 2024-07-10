Bursalı Sanayicilerin Motivasyon Kaybı Yaşadığı İddia Edildi

Ekonomi

Bursalı sanayicilerin yer ve eleman sorunları nedeniyle motivasyon kaybı yaşadığını söyleyen Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bayrak, "Sürdürülebilir bir büyüme için Bursa üretimde pek çok avantaj sağlayan, Afyonkarahisar'la işbirliği yapmalıdır" dedi.

Duayen sanayici, Bursa Afyonkarahisarlı İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Bayrak, ekonomik büyüme için iş birliklerinin önemine işaret etti. Bursa'nın son çeyrek yüzyılda başta otomotiv ve mobilya olmak üzere sanayide önemli bir hamle yaptığını kaydeden Bayrak, bunun yanı sıra sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğini söylemenin ise zor olduğunu ifade etti. Sanayicinin yüksek arsa ücretleri ve eleman ihtiyacı gibi konularla meşgul olduğunu savunan Bayrak, dolayısıyla üretimde uluslararası arenada rekabete tam anlamıyla odaklanılamadığını belirtti.

İstanbul ve İzmir örneği

Bursa'nın üretim gücü ve tecrübesinin, Afyonkarahisar'ın sahip olduğu avantajlarla buluşmasından doğacak sinerjinin önemine vurgu yapan Bayrak, "İhracat rakamlarına baktığımızda Bursa'nın üstünde olan İstanbul ve İzmir gibi metropollerin, üretimde bölgesiyle ciddi bir işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni nüfus yoğunluğu sebebiyle sıkışmış olan şehrin sırtındaki üretim yükünü, civar illere yayarak verimi arttırmaktık. Bursa artık sanayinin üretim ayağını bölgesine yaymalı ve teknoloji ile Ar-Ge'nin merkezi olmalıdır. Bugün Tekirdağ'ın sanayii İstanbul'dan, Manisa'nın üretimi İzmir'den ayrı tutulamaz. Bursa da 3 milyonu aşan nüfusuyla su, alan ve enerji gibi kaynakları çok hesaplı kullanmak durumundadır. Bu nedenle de 3 saat uzağındaki Afyonkarahisar'la yapacağı işbirliği hem şehri rahatlatacak, hem de küresel rekabette gücüne güç katacaktır. İki şehrin buluşması, yer maliyeti ve eleman ihtiyacı gibi Bursa sanayicisinin en önemli sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca sanayici, Afyonkarahisar'a sunulan yatırım teşviklerinden de faydalanacaktır" diye konuştu.

Ülkeye rol model olucak

Bursa AFSİAD üyeleri olarak, her iki şehrin menfaatleri doğrultusunda ellerini taşın altına koyduklarını kaydeden Bayrak, "Her ne kadar Afyonkarahisar kökenli olsak da, kendimizi uzun yıllardır ailelerimizle birlikte yaşadığımız Bursa'mızın bir parçası olarak görmekteyiz. Bizler iki şehrin gücüne, neleri başarabileceklerine tarihimizden sayfalara bakarak inanıyor ve güveniyoruz. Oluşacak birliktelikten doğacak sinerjinin, ülkemiz adına önemli bir rol model olacağına inanıyoruz. Bursa'dan sadece 3 saat mesafe uzaklıkta olan Afyonkarahisar, aynı zamanda İç Anadolu'ya da açılan kapıdır. Bursalı sanayici ve iş insanlarının Afyonkarahisar'a yönünü dönmesi, Anadolu'nun zenginliklerinden de faydalanmasını sağlayacaktır. İki şehrin kültürel benzerlikleri ve tarihi bağları üretimde buluşmayı daha hızlı kılacaktır. Bizler de bu bağın sağlanması için Bursa AFSİAD olarak çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. Bursa'da Afyonkarahisar'ı, Afyonkarahisar'da da Bursa'yı anlatıyoruz. Girişimlerimiz gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Bölgemiz hatta ülkemizin menfaatleri adına, iki şehrin üretimde geleceğe el ele yürümesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA