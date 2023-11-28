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Bursaspor Başkanı: Kulübün Kapanma Tehlikesi Var - Son Dakika

Bursaspor Başkanı: Kulübün Kapanma Tehlikesi Var

Bursaspor Başkanı Recep Günay, kulübün kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu açıkladı. Süper Lig'de şampiyonluk görmüş 6 takımdan biri olan Bursaspor, mali anlamda yaşadığı problemleri bir türlü aşamıyor. 2. Lig'e kadar düşen yeşil-beyazlılar, 2 milyar liraya dayanan borcun ardından profesyonel liglerden amatöre düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Bursaspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 14. sırada yer alıyor.

Bursaspor Başkanı: Kulübün Kapanma Tehlikesi Var
28.11.2023 - 22:14,  Güncelleme: 22:22
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2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Yeşil-beyazlıların başkanı Recep Günay, kulübün mali anlamda yaşadığı problemleri bir türlü aşamadığını söyledi.

KAPANMA EŞİĞİNE GELDİLER

Kulüp başkanı Recep Günay, bursasporbugün'e verdiği röportajda zor bir dönemden geçtiklerini ve kapanmanın eşiğine geldiklerini açıkladı.

Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor kapanıyor

"BURSASPOR'UN YAŞAMA ŞANSI SIFIR"

Yerel basınına açıklama yapan Bursaspor Başkanı Recep Günay, "Onlar da bunu biliyor ve burunlarından kıl aldırtmıyor. Tahta kolay açılmayacak. Yasal ve ekonomik yönlerden başvurular yaptık. Bu bir günde çözülecek bir şey değil. O kadar çok birikmiş ki iki günde nasıl halledeceksin? Açık ve net söyleyeyim, önümüzdeki evraklara göre neden kulübün kapanmak istediği ortada. Bursaspor'un yaşama şansı sıfır. Yasal olarak bir ceza alınmış. Para olarak da çözemezsiniz. Bu cezayı hukuksal yönden kaldırmaya çalışıyoruz. 2 dönem değil 3 dönem cezamız var. Hatta daha fazlası da var. Puan silme cezası ile ilgili de teklif yaptık ve anlaştık. Eğer bu durumu kapatırsak puan silmeyi kapatıyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Kulübün geleceğini kurtarmaya çalışıyoruz. UEFA'ya, CAS'a, TFF'ye şikayetlerde bulunduk. Kamuoyu yapalım da Bursaspor camiası güçlü olarak TFF karşısında dik dursun. Onların vereceği karar kulübün yaşamasına veya kapanmasına neden olacak. Önümüzdeki hafta karar belli olur. Bursaspor camiası büyük olursa bu karar kulübümüzün lehine çıkar"

Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor kapanıyor

"HACİZLER VAR"

Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık. Altyapımız bile deplasmana uçakla gidiyor. A takımımız da en iyi uçaklar, en iyi otellerde kalıyorlar. Yönetim olarak biz ne yapılması gerekiyorsa, gücümüzün üstünde olmasına rağmen yaptık. Kulübe bugüne kadar 1 TL borç yazmadık. Elektriği, suyu kesilmedi. Biz ne yapmamız lazımdı da bu takım böyle olmaması lazımdı? Biz herkesten fazla üzgün ve sinirliyiz. Bize doğrusunu gösterin yapalım. Ya da başkasını gösterin o yapsın. Ya da siz gelin siz yapın. Bursaspor'un 1,5 milyar TL borcu var. Hacizler var. Biz bugün bıraktık diyelim. Ay sonunda vergi ödemesi var. TFF'den ihtarname geldi. TFF'den puan silme ve ligden çekme durumları var. Biz bunlarla uğraşırken, çekip gidersek olmaz. Gitmek kolay. Sonra da soracaksınız 'Nereye gittiniz şimdi?' diye. İnsanlarla bu kadar oynamayın. Bu işler bu kadar kolay değil.

Süper Lig şampiyonu olan Bursaspor kapanıyor

2010 YILINDA ŞAMPİYON OLDULAR

Türk futbolunun 6 şampiyonundan biri olan Bursaspor, 2009-2010 yılında şampiyon oldu. Ertuğrul Sağlam önderliğindeki yeşil-beyazlılar, Dimitar Ivankov, Ömer Erdoğan, Ali Tandoğan, Ivan Ergic, Pablo Batalla, Volkan Şen, Sercan Yıldırım ve Ozan İpek gibi yıldızlarla şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Ligin son hafta heyecan fırtınasına sahne olmuştu. Fenerbahçe sahasında kendisine galibiyetin yeteceği maçta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmış, Bursaspor ise sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Ekonomi

Türkiye Futbol Federasyonu, Recep Günay, Bursaspor, Spor, Ekonomi, Son Dakika

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