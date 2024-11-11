Büşra Orakçıoğlu UNICEF İyilik Gönüllüleri'nde - Son Dakika
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Ekonomi

Büşra Orakçıoğlu UNICEF İyilik Gönüllüleri'nde

Büşra Orakçıoğlu UNICEF İyilik Gönüllüleri\'nde

Orka Holding Üyesi Orakçıoğlu, UNICEF ile çocukların refahı için projelere destek verecek.

11.11.2024 16:16
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Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu, UNICEF'in "İyilik Gönüllüleri" hareketine katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orakçıoğlu UNICEF tarafından oluşturulan "İyilik Gönüllüleri" hareketine katılarak çocuk hakları konusunda önemli bir sorumluluk üstlendi.

Yeni görevinde, çocukların refahını artırmak ve her çocuğun potansiyeline ulaşması için yapılacak projelere destek verecek olan Orakçıoğlu, UNICEF ile birlikte Türkiye'de ve dünyada çocukların geleceği için fark yaratmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orakçıoğlu, Orka Holding olarak, UNICEF'in çocuk haklarını koruma ve iyiliği yayma misyonuna destek olmaktan büyük gurur duyduklarını aktararak, "UNICEF İyilik Gönüllüleri hareketinin kurucu üyesi olarak, Orka Holding'i temsil etmek ve bu değerli oluşumda yer almak, çocukların refahı ve geleceği adına önemli bir sorumluluk üstlenmek anlamına geliyor. Yaklaşan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesinde bu misyonla bir araya gelmek çok anlamlı oldu. Hep birlikte el ele vererek çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe ulaşmaları için gereken desteği sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Orka Holding, ilk buluşmaya ev sahipliği yaptı

İyilik Gönüllüleri, ilk toplantısını Orka Holding'in ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda, Orakçıoğlu'nun yanı sıra oluşumun diğer kurucu üyeleri Zeycan Rochelle Yıldırım ve Melis Göral ile birlikte Safiya Zaitova, Safter Taşkent, Şilan Büyük ve Hüsna Orakçıoğlu da yer aldı.

Bu buluşmada, UNICEF'in Türkiye'deki deprem bölgesinde yürüttüğü projeler hakkında sahadan canlı bağlantılarla güncel bilgiler alan gönüllüler, iyiliği yayma adına yapılabilecek projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Büşra Orakçıoğlu UNICEF İyilik Gönüllüleri'nde - Son Dakika

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