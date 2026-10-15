Bütçe eylülde 532,2 milyar lira açık verdi, giderler yüzde 34,1 arttı - Son Dakika
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Bütçe eylülde 532,2 milyar lira açık verdi, giderler yüzde 34,1 arttı

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Eylülde bütçe gelirleri yüzde 22,7 artışla 1 trilyon 253,1 milyar lira, giderleri yüzde 34,1 artışla 1 trilyon 785,4 milyar lira oldu. Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532,2 milyar lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 840,3 milyar lira açık verdi.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri eylülde 1 trilyon 253,1 milyar lira, giderleri 1 trilyon 785,4 milyar lira olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 22,7 artarak 1 trilyon 253 milyar 149 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de yüzde 34,1 artışla 1 trilyon 785 milyar 391 milyon liraya ulaştı.

Ocak-eylül döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 12 trilyon 107 milyar 800 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 36,4 yükselerek 13 trilyon 948 milyar 130 milyon lira oldu.

Merkezi yönetim bütçesi eylülde 532 milyar 242 milyon lira, ocak-eylül döneminde 1 trilyon 840 milyar 330 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA
EkonomiFinansEylülSon Dakika

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