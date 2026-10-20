Bütçe teklifi Türkiye'nin turizm gelirinde 2027'de 6'ncı ülke olmasını öngörüyor - Son Dakika
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Bütçe teklifi Türkiye'nin turizm gelirinde 2027'de 6'ncı ülke olmasını öngörüyor

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2027 bütçe teklifindeki öngörüler, Türkiye'nin gelecek yıl turizm gelirinde 6'ncı, 2028'de ise 5'inci ülke konumuna yükselmesini işaret ediyor. Turizmin geliştirilmesi programına 2027 için 12 milyar 121 milyon 204 bin lira ayrılması planlanıyor.

Türkiye'nin gelecek yıl turizm gelirleri sıralamasında basamak atlayarak en çok gelire sahip 6'ncı ülke olması bekleniyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, sektörde katma değerin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ağırlık veriliyor.

Bu kapsamda, "turizmin geliştirilmesi" programına bütçede bu yıl 9 milyar 339 milyon 479 bin lira ayrılırken bu tutar 2027 için 12 milyar 121 milyon 204 bin lira olarak planlandı.

Turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalarla gelirlerini artıran Türkiye'nin gelecek yıl uluslararası sıralamada da basamak çıkması öngörülüyor.

Dünya Turizm Örgütü tarafından yayımlanan uluslararası turizm gelirleri verilerine göre dünya ülkeleri sıralamasında Türkiye'nin bu yılı 7'nci tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin 2027'de bu alanda artan gelirleriyle dünyanın en çok turizm gelirine sahip 6'ncı ülke konumuna yükselmesi bekleniyor. 2028 itibarıyla ise Türkiye'nin dünyanın en çok turizm gelirine sahip 5'inci ülke olacağı hesaplanıyor.

Türkiye, geçen yıl 65,2 milyar dolar olan turizm geliriyle rekor kırmış ve 2026 için hedef 68 milyar dolar olarak belirlenmişti. Ancak bölgede yaşanan savaşın etkisiyle bu hedef 65 milyar dolar olarak revize edildi.

Orta Vadeli Program'da turizm geliri hedefi gelecek yıl için 70 milyar dolar, 2028 için 73,5 milyar dolar ve 2029 için de 78,5 milyar dolar olarak tespit edildi.

Turizm gelişmişlik endeksinde 3 yılda 3 sıra atlama hedefi

Türkiye, turizm sektöründe yaptığı atılımla birlikte 2017 yılından bu yana turist sayısı açısından 8'inci sıradan 4'üncülüğe, turizm gelirleri bakımından ise 15'inci sıradan 7'nciliğe çıkmıştı.

Turizmin geliştirilmesi programı hedeflerine göre Dünya Turizm Örgütü'nün en çok turist çeken ülke sıralamasında da Türkiye'nin bu yıl ulaştığı 4'üncülük konumunu 2027-2029 döneminde de koruması bekleniyor.

Öte yandan, Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde bu yıl 36'ncı sırada olacağı tahmin edilen Türkiye'nin gelecek yıl 35'inci sıraya yükselmesi öngörülüyor.

Endeks sıralamasında ülkenin 2028'de 34'üncülüğe ve 2029'da 33'üncülüğe çıkması hedefleniyor.

Kaynak: AA
EkonomiTürkiyeTurizmSon Dakika

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