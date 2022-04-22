BUTGEM mesleki eğitime güç katıyor - Son Dakika
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BUTGEM mesleki eğitime güç katıyor

22.04.2022 14:07
BUTGEM mesleki eğitime güç katıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında şimdiye kadar bin 100 eğitim programıyla 35 bin kişinin meslek sahibi olmasına öncülük eden Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (BUTGEM), iş dünyasına yönelik mesleki eğitim programlarını sürdürüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında şimdiye kadar bin 100 eğitim programıyla 35 bin kişinin meslek sahibi olmasına öncülük eden Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde (BUTGEM), iş dünyasına yönelik mesleki eğitim programlarını sürdürüyor.

BUTGEM, istihdama yönelik meslek edindirme kurslarının yanı sıra çalışanlara yönelik, akşam ve hafta sonu düzenlenen ücretli meslek geliştirme/uzmanlık eğitimleri ve işletmelere yönelik modüler eğitim programlarıyla Bursa iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacına desteğini sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana mezunlarının yüzde 90'ından fazlasının istihdam edilmesine katkı sağlayan BUTGEM, 8 ana sektörde 186 eğitim programını sürdürüyor.

Her yıl 3 bine yakın kişiye yönelik meslek edindirme ve geliştirme kurslarıyla hizmet veren BUTGEM'de yeni bir eğitim programı daha başladı. Bursa iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim çeşitliliğini her dönem artırarak devam eden BUTGEM, istihdama yönelik meslek edindirme eğitimleri dışında yoğun talep ve nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap olmak hedefi ile 12 programda meslek geliştirme eğitimleri veriyor. Merkezde, PLC Otomasyon Sistemleri, Yazılım Uzmanlığı, Solidworks Tabanlı Makina Tasarım, CNC Operatörlüğü, Catia Tabanlı Saç Metal Kalıp Tasarımı, Tekstil Desen Tasarım, Modelistlik, Satış Pazarlama-Ön Muhasebe, MYK'ya yönelik Modüler Otomotiv Montaj, Gaz Altı ve Argon Kaynakçılığı eğitimleri de başladı. Bu eğitimlerden 135 kursiyer faydalanıyor. 2 ay sürecek eğitimler sonucu adaylara BTSO BUTGEM eğitim sertifikası verilecek.

Mesleki eğitim noktasında dünyaya model olan BUTGEM, uzman eğitmen kadrosu ile ayrıca işletmelere özel ücretli modüler eğitim programları da düzenliyor. Yeni dönem eğitim programlarından faydalanmak isteyen firmalar, başvuru oluşturmak için BUTGEM'in http://onkayit.butgem.org.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. - BURSA

BUTGEM mesleki eğitime güç katıyor
BUTGEM mesleki eğitime güç katıyor
BUTGEM mesleki eğitime güç katıyor
BUTGEM mesleki eğitime güç katıyor

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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, İstihdam, Ticaret, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BUTGEM mesleki eğitime güç katıyor - Son Dakika


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