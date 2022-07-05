BUYSAD 6 aylık tencere enflasyonu verilerini açıkladı - Son Dakika
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BUYSAD 6 aylık tencere enflasyonu verilerini açıkladı

05.07.2022 15:59
BUYSAD 6 aylık tencere enflasyonu verilerini açıkladı

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, haziran ayı 'Tencere Enflasyonu' verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, haziran ayı 'Tencere Enflasyonu' verilerini kamuoyu ile paylaştı. BUYSAD üyelerinden gelen verilere göre 1-30 Haziran tarihlerinde tencere enflasyonun sabit kaldığını belirten Başkan Dönmez, ocak-haziran arasındaki 6 aylık tencere enflasyonun da yüzde 76.93 olduğunu söyledi.

Başkan Dönmez, "Bizim verilerimize göre Haziran ayında gıda enflasyonu sıfır çıksa da, diğer giderlerde artışın yaşanması, sektörümüzün hala büyük sıkıntılar içinde olduğunu gösteriyor. İşçilik giderlerimiz yüzde 35 arttı. Yakıt fiyatlarındaki anormal artışlar şu sıralarda yerini düşüşe bıraksa da sektörümüzü rahatlatacak kadar indirimler henüz gerçekleşmedi. Bu ay tencere enflasyonunun sıfır çıkması yemek sanayicilerine biraz nefes aldırdı. Ancak özellikle yakıtta fiyat düşüşlerinin devam etmesini umut ediyoruz" dedi.

" Türkiye'de tarım ve hayvancılık potansiyeli harekete geçirilmeli"

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, küresel ısınma ve Rusya Ukrayna arasındaki savaşın dünya genelinde gıda krizine yol açtığını belirterek,yaşanan olumsuzlukların Türkiye'de tarıma daha çok önem verilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.Başkan Dönmez, Türkiye'nin 4 mevsim yaşanan, verimli tarım arazilerine sahip olma avantajını çok iyi kullanarak gıda krizini fırsata çevirme potansiyeli olduğunu da ifade etti. Ülke genelinde binlerce hektar arazinin boş olduğunu, bu yüzden üretim miktarının gıda talebinin karşılamaya yetmediğini de vurgulayan Başkan Coşkun Dönmez, şunları söyledi: "Eğer tarımsal ve hayvansal üretime yeterince destek sağlanırsa, Türkiye kendine yetecek gıda üretimini gerçekleştirmekle kalmaz yakın coğrafyasına daha çok gıda ürünü ihraç edebilir. Bunun için öncelikle boş durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Çiftçi üretime teşvik edilmeli. Daha önceden de belirttiğimiz üzere, boş bırakılan araziler devlet tarafından ekim yapacak çiftçilere kiralanmalı, bunlara ilave olarak çiftçimize mazot ve gübre desteği sağlanmalıdır" - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BUYSAD 6 aylık tencere enflasyonu verilerini açıkladı - Son Dakika

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