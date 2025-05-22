BUYSAD\'dan Gıda Güvenliği İçin Destek Talebi

BUYSAD Yönetimi, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'a yaptığı ziyarette sektörün yapısal sorunlarını ve denetim beklentilerini paylaştı ve gıda güvenliği ile personel eğitimleri için destek talep etti.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, çalışma ruhsatını 'endüstriyel yemek üretimi' olarak almadan faaliyet gösteren işletmelerle mücadele, endüstriyel yemek sektörünün sorunları, gıda güvenliği ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Ruhsatsız üretim yapan işletmelere karşı sıkı denetim talebi

Ziyarette konuşan BUYSAD Başkanı Şakir Özen, dernek olarak uzun yıllardır endüstriyel yemek sektörünün gelişimi için çalıştıklarını belirtti. Gıda gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen bir alanda faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Özen, "Kayıt dışı, çalışma ruhsatını 'endüstriyel yemek üretimi' olarak almadan faaliyet gösteren işletmeler sadece haksız rekabete yol açmıyor, halk sağlığını da riske atıyor. Gıda güvenliği için kamusal denetimlerin daha sık ve etkin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada öncelikli olarak biz kurumsal firmaların denetlenmesini talep ediyor, ardından sektördeki diğer tüm üretim noktalarının da aynı titizlikle kontrol edilmesini bekliyoruz. Kurumsal işletmeler olarak kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışmaya ve üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

BUYSAD olarak sektörün tarım politikalarıyla daha uyumlu hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özen, "Gıda güvenliğini önceleyen üretim anlayışının teşvik edilmesi ve sektördeki standartların yükseltilmesi gerektiğini" ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar ise BUYSAD'ın dinamik yapısını ve sektörün kent ekonomisindeki rolünü takdir ettiklerini belirtti. Acar, "Gıda güvenliği ve sağlıklı üretim için kamu ve özel sektörün iş birliği kritik öneme sahip. BUYSAD gibi sektörel temsilcilerle yürütülecek ortak çalışmalarla hem tüketici sağlığı korunur hem de sektördeki kalite artar" dedi.

Gıda denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Acar, kontrol mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, "BTSO Mutfak Akademi ve BUYSAD iş birliğiyle, endüstriyel yemek sektöründe üretim süreçlerinde görev alan profesyonellere yönelik mesleki eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürüteceklerini" de sözlerine ekledi. - BURSA