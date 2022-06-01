Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

01.06.2022 16:41
Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Büyük Taarruz'un 100. yılına ithafen, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Afyonkarahisar Valiliği himayesinde düzenlenen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül ve gala töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Büyük Taarruz'un 100. yılına ithafen, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla, Afyonkarahisar Valiliği himayesinde düzenlenen Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin ödül ve gala töreni Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, törende Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nin önemine değinerek konuşmalarını gerçekleştirdi.

Festivale 116 ülkeden toplam 3055 film başvurusu yapıldı. Finale kalan 24 film arasında birincilik ödülü "Bir Nehir Kenarında" filmiyle yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek'e gitti. İkincilik ödülünü "Özür" isimli filmiyle Murat Can Yağbasan alırken, üçüncülüğü ise "Her Şey Yolunda" filmiyle Yönetmen Muhammet Beyazdağ aldı. En İyi Senaryo Ödülü'nü "Görev Tamamlandı Asker" isimli senaryosuyla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş aldı. Jüri Özel Ödülü "Gardaş" isimli eseriyle Yönetmen Harun Üyüklü'ye, Büyük Taarruz Özel Ödülü de "Heyamola" isimli eseriyle Yönetmen Yılmaz Kıvanç'a verildi.

Festival kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nin öğrencileri de birçok alanda görev aldı. Işıl Gündoğdu festivalin yürütücülüğünü üstlenirken Melike Söalp, Melike Özkarakaş, Enes Dalgıç, Polat Bakırtaş, Hande Pala, Ecem Gürol, Yağmur Erdoğmuş ve Sercan Ersin de çekim, organizasyon, ses, haber yazımı gibi çeşitli ekiplerde aktif görev aldılar.

Programda video gösteriminin yanı sıra festivale destek veren sanatçılara ve katkıları olan değerli isimlere ödülleri takdim edildi. Törenin ardından sanatçı Esat Kabaklı da katılımcılara bir konser verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Büyük Taarruz Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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