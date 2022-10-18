Büyük zorluklarla üretilen kışlık peynirler tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika
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Büyük zorluklarla üretilen kışlık peynirler tezgahlarda yerini aldı

18.10.2022 09:18

Büyük zorluklarla üretilen kışlık peynirler tezgahlarda yerini aldıDİYARBAKIR Diyarbakır'da kış mevsimi öncesinde zorlu şartlarda üretilen kışlık peynirler, satışa sunulmak üzere tezgahlarda yerini aldı.

Büyük zorluklarla üretilen kışlık peynirler tezgahlarda yerini aldı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da kış mevsimi öncesinde zorlu şartlarda üretilen kışlık peynirler, satışa sunulmak üzere tezgahlarda yerini aldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde besicilik kapasitesinin büyük olmasından dolayı yurdun dört bir yanına gönderilen süt ve süt ürünlerinden peynir, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte soğuk hava depolarından çıkarılarak tezgahlara konuldu.

İlkbahar aylarında keçi, koyun ve inekten sağılan sütle yapılan kışlık peynir, nisan ve mayıs aylarında soğuk hava depolarına koyulmaya başlanıyor. Aylarca depolarda bekletilen bu peynirler, eylül ve ekim aylarının sonlarına doğru çıkarılır.

Sur ilçesinde yıllardır peynircilik yapan Hamza Esin, kışlık peynirler ne kadar fazla bekletilirse tadının bir o kadar daha iyi olacağını söyledi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla depolardaki peynirlerini tezgahlara bırakıp müşterilere sunduğunu belirten Esin, "Kışlık peynir çeşitleri, salamura, örgü, yarım erimiş peynir ve otlu peynir olarak kış aylarında tercih edilen çeşitlerdendir. Bunları ilkbahar aylarında keçi, koyun ve inek sütlerinden toplanıp bir araya getirilmesiyle oluşuyor. Nisan ve mayıs aylarında kışlık peynirlerimiz üretiliyor. Bu peynirlerin tuzları biraz daha fazla veriliyor. Kışlık peynirler ne kadar fazla depolarda kalırsa tadı bir o kadar güzel ve yağlı olur. En az 3 ay depolarda bekletilmesi gerekiyor. Eylül ve ekim aylarında kışlık peynirlerimizi çıkarmaya başlıyoruz" dedi.

Peynir pazarlarındaki fiyatların marketlere göre daha uygun olduğunu ifade eden Esin, "Kışlık peynirlerimiz yerli ve doğal üretimdir. Marketlerdeki peynirler fabrika çıkışlı olduğu için sağlık açısından pek de iyi olmayabiliyor. Bizim köy peynirlerimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetimden geçip öyle satışa sunuluyor" ifadelerinde bulundu.

30 yıla yakındır yurtdışında yaşadığını belirten müşteri Mehmet Oruç, peynir fiyatlarının uygun olduğunu söyleyerek, "Lüks mekanlarda bir bardak çay ve kahve 50 liraya satılıyorsa peynirin kilosunun 120 lira olması gayet normaldir. Kışlık peynir sofralarımızın vazgeçilmezidir. Kış ayları da yaklaştığı için mecbur kışa hazırlık yapmamız gerek" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyük zorluklarla üretilen kışlık peynirler tezgahlarda yerini aldı - Son Dakika

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