Büyükakın: "Asgari ücrete yapılan zam, belediyemizde çalışan tüm işçilerimizin maaşlarına aynı şekilde yansıtılacaktır" - Son Dakika
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Büyükakın: "Asgari ücrete yapılan zam, belediyemizde çalışan tüm işçilerimizin maaşlarına aynı şekilde yansıtılacaktır"

04.07.2022 13:18
Büyükakın: "Asgari ücrete yapılan zam, belediyemizde çalışan tüm işçilerimizin maaşlarına aynı şekilde yansıtılacaktır"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki artışın Büyükşehir'de çalışan tüm işçilerin maaşına yansıtılacağını açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki artışın Büyükşehir'de çalışan tüm işçilerin maaşına yansıtılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılacağını açıklamasının ardından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde işçi personele yönelik çalışma başlatan Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan tüm işçi personelin maaşlarına yüzde 30 oranında artış yapılacağını ifade etti. Büyükakın, "Her zaman olduğu gibi yine işçi kardeşlerimizin yanındayız. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zam, belediyemizde çalışan tüm işçi kardeşlerimizin maaşlarına aynı şekilde yansıtılacaktır. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükakın: 'Asgari ücrete yapılan zam, belediyemizde çalışan tüm işçilerimizin maaşlarına aynı şekilde yansıtılacaktır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükakın: "Asgari ücrete yapılan zam, belediyemizde çalışan tüm işçilerimizin maaşlarına aynı şekilde yansıtılacaktır" - Son Dakika
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