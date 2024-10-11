Büyükbelen'de Ceviz Hasadı Yoğun - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Büyükbelen'de Ceviz Hasadı Yoğun

Büyükbelen\'de Ceviz Hasadı Yoğun

Büyükbelen köyünde ceviz üreticileri hasat sonrası uzun kuyruklar oluşturdu, fiyatlar 20-25 TL.

11.10.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinin Büyükbelen köyünde ceviz üreten çiftçiler, hasat ettikleri ürünleri tartmak için uzun sıralar oluşturuyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi ceviz üretiminin yüzde 50'sini sağlayan Büyükbelen köyündeki bahçelerde yetiştirdikleri cevizleri toplayan üreticiler bu yıl yaş cevizi kilosu 20-25 lira arasından toptan sattı. Köye başta Eskişehir, Bursa, İzmit, Adapazarı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen toptancılar, kabuğundan ayrılmamış yaş cevizleri bir günde satın aldı. Bilecik il genelinde ceviz hasadı sona ererken, 58 bin 643 dekar alanda toplamda verim rekoltesi 15 bin ton olarak kayıtlara geçti. Bilecik genelinde 'Bilecik- Şebin- Yalova 1,2- Şen- Chandler- Pedro- Franguette-Fernor' cinsi ceviz üretimi yapıldı. Köye günde gelen 2 tıra cevizlerini satmak isteyen üreticiler kantar önünde uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Günde yaklaşık 80 ton ceviz çıkan köyde, üreticiler bu yılki hem fiyattan hem de rekolteden memnun.

"Bu yıl hem cevizimiz bol"

Yapılan ceviz hasadı sonrası bir değerlendirme yapan Gölpazarı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Denizli, "Gölpazarı'nda çiftçilerimize hizmet verebilmek için en iyi hizmeti tesisi kurduk şuanda tesisimiz 3 yıldır faaliyette. Şuan bu tesis Gölpazarı talebini karşılayamaz, neden bizim ceviz 27 bin dekar üzerinden ekili bir alan. Yıllık ortalama bu yıl bazında 12-25 bin ton arası ceviz işleniyor. Biz bunu kuru olarak satmak istiyoruz. Onun için bir kalkınma ajansı ile kurutma tesisi projesi oluşturarak, hizmeti aldık. Şuan da tesisimiz çalışmakta. Geçen sene 65 ton daha önceki yıllar 130 ton işleme yaptık. Bu sene inşallah cevizimiz bol, haşatımız bol, çiftçimiz hasadını yükledi ve satmaya hazır olmuş vaziyette. Şu günden sonra inşallah çiftçimize hizmet vermek için tesisimiz faaliyette" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükbelen, Çiftçilik, Gölpazarı, Ekonomi, bilecik, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükbelen'de Ceviz Hasadı Yoğun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Bartın açıklarında 4.8’lik deprem Sarsıntı çevre illerde de hissedildi Bartın açıklarında 4.8'lik deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
07:55 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak İşte tahminler ve zamlı rakamlar 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? İşte tahminler ve zamlı rakamlar
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
16:21 Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi’ye sürpriz bir talip çıktı Eleştirilerin hedefindeki Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:54 Ziraat Türkiye Kupası’nda skandal Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı Ziraat Türkiye Kupası'nda skandal! Osmaniyespor-Diyarbekirspor maçı tamamlanamadı
15:40 Florida’da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu’nun çatısını uçurdu Florida'da Milton kasırgası, Tropicana Field Stadyumu'nun çatısını uçurdu
15:37 Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor Brezilyalı efsane Ronaldinho, yeşil sahalara geri dönüyor
15:27 Fenomen Ece Ronay’a mahkemeden bir ceza daha geldi Fenomen Ece Ronay'a mahkemeden bir ceza daha geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 11:19:43. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükbelen'de Ceviz Hasadı Yoğun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.