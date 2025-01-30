Büyükorhan'da Ulaşım Ücretlerine Zam

Ekonomi

Bursa'da BURULAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma ücretlerine zam yapılmasının ardından, Büyükorhan ilçesinin toplu taşıma ücretlerine de zam yapıldı.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 185 TL olan ulaşım bedeline yüzde 30 oranında zam yapıldı. Alınan karar sonrası Büyükorhan-Bursa arası ulaşım Bedeli 240 TL olurken, Öğrenci ise 195 TL oldu.

Yeni ücretler 1 Şubat Cumartesi gününden itibaren uygulanmaya başlayacağı bildirildi. - BURSA