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BYD, Tesla'yı geride bırakarak dünya lideri oldu - Son Dakika
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BYD, Tesla'yı geride bırakarak dünya lideri oldu

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, 2023'ün son çeyreğinde yaptığı satışlarla ABD'li rakibi Tesla'yı geride bırakarak dünya lideri oldu. BYD, Ekim-Aralık 2023 döneminde tamamıyla elektrikli 526 bin 409 araç sattığını açıkladı. Şirket, Tesla'nın 484 bin 507 araç sattığı dördüncü çeyrekte 'dünyanın en çok elektrikli araç satan üreticisi' unvanına sahip oldu.

BYD, Tesla\'yı geride bırakarak dünya lideri oldu
03.01.2024 - 15:53,  Güncelleme: 15:56
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Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, 2023'ün son çeyreğinde yaptığı satışlarla ABD'li rakibi Tesla'yı geride bırakarak bu alanda dünya lideri oldu.

Şirket, Ekim- Aralık 2023 döneminde tamamıyla elektrikli 526 bin 409 araç sattığını açıkladı.

Merkezi Çin'in Şıncın şehrinde bulunan BYD, Tesla'nın 484 bin 507 araç sattığı dördüncü çeyrekte "dünyanın en çok elektrikli araç satan üreticisi" unvanına sahip oldu.

Çinli milyarder Vang Çuanfu'nun kurucusu olduğu şirket "dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi" konumunda ancak şarj edilebilen hibrit araçlar da ürettiğinden tamamıyla elektrikli araçların üretiminde Tesla'nın gerisinde bulunuyordu.

Şirket yıl boyunca toplam 1,86 milyon araç satarak Tesla'nın 1,31 milyonluk satışını aşsa da bunlardan 917 bin 118'i tamamıyla elektrikli araç olduğu için yıllık satışlarda ABD'li şirketin gerisinde kaldı. Tesla'nın ürettiği araçların tamamı yalnızca elektrikle çalışıyor.

Şirketin Çin'in Şanghay şehrinde üretilen otomobil sayısı bu yılın 8 ayında 600 bini aşmıştı.

Kaynak: AA
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