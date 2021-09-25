Üye Girişi
Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler - Son Dakika

Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler

25.09.2021 16:21
Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen alışveriş bayramı etkinliğinde şehrin en işlek caddesi, açık hava alışveriş merkezine dönüştü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen alışveriş bayramı etkinliğinde şehrin en işlek caddesi, açık hava alışveriş merkezine dönüştü.

Elbistan Belediyesi'nce daha önce Ahmet Karacabey ve Dulkadiroğlu Caddeleri'nde düzenlenen 'Alışveriş Bayramı' kapsamında 3.etkinlik Hulusi Efendi Caddesi'nde yapıldı. Çift yönlü olarak trafiğe kapatılan caddedeki esnafların tamamına yakını, ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler yaptı. Kıyafet, ayakkabı, gıda, ev eşyaları gibi binlerce ürün ve çeşit, caddenin ortasında müşterilerin beğenisine sunuldu. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, aileleri ile birlikte alışveriş için caddeyi doldurdu.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, açık havada alışveriş merkezine dönen caddede esnaflar ve vatandaşları ziyaret etti. Okul harçlığını çıkarmak için tespih, su ve meyve suyu satan bir çocukla da yakından ilgilenen Başkan Gürbüz, küçük kızın tezgahından alışveriş yaparak hayırlı işler temennisinde bulundu.

Caddeyi boydan boya dolaşarak esnaflara bol kazançlar dileyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kampanyaya destek vermek için caddeyi dolduran tüm vatandaşlara da teşekkür etti.

Alışveriş Bayramı etkinliklerinin; cadde esnafları açısından ciddi bir ekonomik sirkülasyon sağladığını kaydeden Başkan Gürbüz, "Covid-19'un, Elbistan'a ve ticaret ile ekonomiye olan etkisini azaltmak adına pandemi kurallarına uygun bir şekilde alışveriş bayramının üçüncü ayağını gerçekleştiriyoruz. Pandemi sonrasında esnafımızın daralan ekonomisini rahatlatmak ve can suyu olmak adına kampanyalar sürdürüyoruz. Bu çerçevede Hulusi Efendi Caddesi'nde 'Alışveriş Bayramı' düzenledik. Daha önce 2 caddemizde daha bu etkinliğe imza atmıştık. Diğer iki şenliğimizde olduğu gibi vatandaşlarımız şimdi de kendilerine sunulan indirimlerden yararlanmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun ilgi gösteriyorlar. Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi, öncelikle esnaflarımızı sonrasında da bizi çok mutlu etti. Esnaflarımız açısından da bereketli ve bol kazançlı bir gün olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cadde esnafları ise, yoğunluğun ve vatandaşların ilgisinin kendileri açısından çok önemli olduğunu dile getirip kampanyadaki desteği ve çabasından dolayı Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ettiler. - KAHRAMANMARAŞ

Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler
Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler
Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler
Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler
Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler

Elbistan Belediyesi, Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş, Elbistan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sanatçı Neşet Ertaş ölümünün 9. yılında saygı ve özlemle anılıyor 16:08 Sanatçı Neşet Ertaş ölümünün 9. yılında saygı ve özlemle anılıyor Samsun'da kan donduran olay! Amatör futbolcu, alev alan otomobilde yanarak can verdi 16:00 Samsun'da kan donduran olay! Amatör futbolcu, alev alan otomobilde yanarak can verdi En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı 15:56 En mutlu günleri kabusa döndü! Gelin arabasındakilerin 'yol verme' kavgasında 1 ölü, 1 yaralı
Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi 15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz 15:33 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti 14:49 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 14:34 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak 14:08 Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak! Korona tedbirleri dahil 4 önemli konu başlığı ele alınacak

Son Dakika Haberleri
16:09 Manisa'da kavga ettikleri şahıslara beddua edip lanet okuyan din görevlisiyle müezzin açığa alındı
15:47 Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi
15:47 Yiğido evinde ilk kez güldü! Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi
15:46 Ryan Babel'in şarkısını beğenmeyenlerin sayısı, beğenenleri ikiye katladı
15:32 Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: TEKNOFEST'i dost ve müttefik ülkelerde de düzenleyeceğiz
15:08 Mezarlıkta toprağa gömülü olarak bulunan bebeğin, annesi ve anneannesi tarafından bırakıldığı öne sürüldü
14:48 Halka açık idamlara başlayan Taliban, 4 kişiyi vince asarak katletti
14:47 Alanya mağlubiyetiyle çıldıran Muslera, rakip futbolculara saldırdı! O anlar kameralarda
14:46 ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor
14:33 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı
Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek Norveç'te sakatlık depremi! Alexander Sörloth, Türkiye karşısında forma giyemeyecek         
16:31
Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti Cinsel ilişki sırasında balkondan düşen kadın, son model arabayı pert etti         
16:07
Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu Aracına binerken yaşadığı kaza sonucu eli kapıya sıkışan beyin cerrahının parmakları koptu         
15:57
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı 10 gün önce evlenen doktor çiftin 4 bilezik için yaptığı kavgada kan aktı: 4 yaralı         
15:47
Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi Böyle kaza görülmedi! Otomobilin çarptığı kızını gören anne baygınlık geçirdi         
15:17
ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor ABD'li televizyon kanalı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız oldu: Bize rağmen meydan okuyor         
14:47
Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi Çocuklarının babası Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, aylar sonra ilk kez oğluyla görüntüledi         
14:24
Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü Cani koca ''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyerek, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek öldürdü         
14:05
MEB'den 81 ile ders kitabı yazısı: Ekstra kitapların tanıtımı yasaklandı, maddi külfet olacak uygulamalardan kaçınılması istendi MEB'den 81 ile ders kitabı yazısı: Ekstra kitapların tanıtımı yasaklandı, maddi külfet olacak uygulamalardan kaçınılması istendi         
13:32
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2021 16:40:30. #1.11#
SON DAKİKA: Caddeyi açık hava alışveriş merkezine dönüştürdüler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement