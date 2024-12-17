Çağdaş Cam Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Çağdaş Cam Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Çağdaş Cam Borsa İstanbul\'da İşlem Görmeye Başladı

Çağdaş Cam, Borsa İstanbul'da CGCAM koduyla işlem görmeye başladı. Halka arz başarıyla tamamlandı.

17.12.2024 13:46
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Borsa İstanbul'da gong Çağdaş Cam için çaldı. Şirket payları CGCAM koduyla, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı.

Türkiye'de cam alanında ilk tasarım merkezine ve Avrupa'nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketler arasında yer alan Çağdaş Cam, halka arz sürecini tamamladı.

Yapılan gong töreninin ardından şirket payları CGCAM koduyla, Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlarken, törene Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Başkan Vekili Betül Pirinç Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Raşit Pirinç ve Serdar Raşit Pirinç, Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman, Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İhsan Engindeniz ile çok sayıda davetli katıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun törendeki konuşmasında, Çağdaş Cam'ın birçok farklı sanayiye girdi sağlayan, yurt içindeki ve yurt dışındaki satışlarıyla sektöründe önemli bir yeri olan değerli bir üretici olduğunu belirterek, "Borsa İstanbul olarak sanayicilerimizin büyümelerinin finansmanını halka arz yoluyla sağlayarak borsamızda işlem görmesinden dolayı çok mutluyuz. Çağdaş Cam, halka arzdan elde edeceği gelirle yatırımlarını yapacak ve projelerini gerçekleştirecektir. Böylece hedeflerini daha da ileriye taşıyacaktır. Bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çağdaş Cam'a borsa ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çağdaş Cam'ı lider cam işlemecilerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz"

Çağdaş Cam Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Raşit Pirinç de, yaklaşık yarım asır önce bir hayalle başladıkları sanayi yolculuklarında Çağdaş Cam'ı bugün Avrupa'nın en büyük cam işleme kapasitesine sahip şirketlerden biri haline getirdiklerini aktardı.

Türkiye'de cam alanında tasarım merkezi olan ilk şirket olmanın gururunu yaşadıklarına işaret eden Pirinç, şunları kaydetti:

"Tasarım merkezimiz sayesinde beyaz eşya camlarında birçok yeni ürün geliştirerek, sektöre değer katıyoruz. Manisa OSB'de enerji camları işlediğimiz fabrikamız ise dünya standartlarında enerji camı işleyen ve sektörün ana oyuncularına hizmet veren stratejik bir yatırım haline geldi. Bu yatırımımız sayesinde ithalatı azaltarak cari açığın düşmesine destek olmayı ve ihracat yaparak ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamayı sürdürmeyi planlıyoruz."

Çağdaş Cam olarak sektörü uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi planladıklarını söyleyen Pirinç, "Global cam tedarik zincirleri arasında lider cam işlemecilerinden biri haline gelmeyi hedefliyoruz. Halka arzımızın da bize bu yolda ivme kazandıracak önemli bir eşik olduğuna inanıyoruz. Yeni ortaklarımızın da desteğiyle hedeflerimize daha hızlı ulaşacağımıza inancımız tam. Bu hedefe giderken ülke ekonomimize ve istihdamına katkı vermeye, ortaklarımıza ve paydaşlarımıza katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Çağdaş Cam'ı fiyat odaklı değil, değer odaklı değerlendiren yüz binlerce yeni ortağımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

"Sermaye piyasaları, Çağdaş Cam'ın globale açılım hedefini destekleyecek"

Deniz Yatırım Genel Müdürü Melih Akosman ise yaklaşık yarım asırlık köklü geçmişe sahip Çağdaş Cam'ın, Manisa, Aydın ve Nazilli'de yer alan tesislerinde işlediği camları, cam tedarik zincirinin global oyuncusu olmak hedefiyle 4 kıtadaki ulusal ve uluslararası müşterileriyle buluşturduğunu söyledi.

Akosman, "Avrupa'nın en büyük cam işleme kapasitelerinden birine sahip olan Çağdaş Cam, Manisa tesisinde enerji camları, Aydın'da ticari soğutucu camları işlerken, Nazilli'de ise gerçekleştirdiği cam ticareti ile sektörün nabzını tutuyor. Türkiye'nin cam alanındaki ilk tasarım merkezine sahip olan Çağdaş Cam, faaliyet gösterdiği tüm ürün gruplarında, günümüzdeki şirketler için en kritik başlık olan 'verimlilik' ve 'katma değer'e yönelik teknolojik yatırımları ile sektörün öncüsü konumunda. Deniz Yatırım olarak böylesine üstün yetkinliklere sahip bir şirketin Borsa'ya adım atmasına vesile olduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çağdaş Cam Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı - Son Dakika

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