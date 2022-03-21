Çağdaş Muhasebeciler Grubu projelerini tanıttı - Son Dakika
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Çağdaş Muhasebeciler Grubu projelerini tanıttı

21.03.2022 14:07
Çağdaş Muhasebeciler Grubu projelerini tanıttı

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (BSMMMO) 24. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri öncesi, Çağdaş Muhasebeciler Grubu'ndan başkanlığa aday adaylığını açıklayan Doğan Yılmaz, Hasan Uçar ve Hüseyin Halil, Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında bir araya...

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (BSMMMO) 24. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri öncesi, Çağdaş Muhasebeciler Grubu'ndan başkanlığa aday adaylığını açıklayan Doğan Yılmaz, Hasan Uçar ve Hüseyin Halil, Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında bir araya gelerek, listelerinde yer alan kurul adaylarını grup üyelerine tanıttı.

Bursa Çağdaş Muhasebeciler Grubu'nca, 9 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşecek ve başkan adayının belirleneceği ön seçim öncesinde, listelerini grup üyeleri ile buluşturan başkan aday adayları sırasıyla konuşma yaparak projelerini de grup üyesi meslektaşları ile paylaştı. Toplantıda ilk olarak, yeni dönem başkanlığı için aday adaylığını açıklayan mevcut Oda Başkanı Doğan Yılmaz kürsüye çıkarak projelerini grup üyesi meslektaşlarıyla paylaştı. Yeni dönem başkanlık için aday adaylığını açıklayan aynı zamanda mevcut Oda Başkanı Doğan Yılmaz'ın Yönetim Kurulu listesinde, Basri Açıkgöz, Bircan Kılıç, İsmail Özdemir, Melahat Üner, Mustafa Akıncı, Nazan Özsoy, Özer Turan, Sabiha Işık yer alırken, Denetleme Kurulu'nda Ayhan Erken, Nagihan Bayrak ve Sibel Çelik, Disiplin Kurulu'nda ise İlker Turhan, Kenan Çelik, Nurcan Güngör, Serdar Özkan, Zehra Göker Elmas yer alıyor.

Yeni dönem başkanlık için aday adaylığını açıklayan Hasan Uçar'ın Yönetim Kurulu listesinde, Mehtap Esen, Songül Gül Deniz, Huriye Özen, Murat Özdemir, Ali Demir, Ercan Demirkıran, Ayser Kaya, Orhan Şen yer alırken, Denetleme Kurulu'nda, Ebru Ertan, Mustafa Özden Düzgün ve Deniz Kömür. Disiplin Kurulu'nda ise, Birgül Yıldız Günay, Nilay Karacaoğlu, Ahmet Serhatlı, Halil İbrikoğlu ve Tevfik Doğan yer alıyor.

Yeni dönem başkanlık için aday adaylığını açıklayan Hüseyin Halil'in Yönetim Kurulu listesinde ise, Ayhan Karaşin, Ersin Can, Hayriye Tarakçı, Mesut Serhat Yurdaor, Murat Güner, Seçil Bayram, Yunus Arabacı ve Zeynep Levent yer alırken, Denetleme Kurulu'nda Erdal Arslan, Hülya Yüksel ve Yusuf Özoğlu, Disiplin Kurulu'nda ise Cevat Sevinç, Çiğdem Kurt Bayraktar, İhsan Acar, Sertaç Konya ve Ümit Ayan yer alıyor. - BURSA

Çağdaş Muhasebeciler Grubu projelerini tanıttı

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Doğan Yılmaz, Hasan Uçar, Nisan, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çağdaş Muhasebeciler Grubu projelerini tanıttı - Son Dakika


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