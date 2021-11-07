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Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak - Son Dakika

Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak

07.11.2021 20:29

Tv100 ekranlarına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, herkesin merakla beklediği asgari ücret düzenlemesi hakkında ipucu verdi. Şu anda bir rakam belirtmenin doğru olmadığını söyleyen Özkan, 2022 için belirlenen miktarın enflasyonun üzerinde olacağını ve vatandaşların memnuniyetini sağlayacağını ifade etti. Ayrıca yeni rakamın vatandaşların ekonomik sıkıntılarını ortadan kaldıracağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Tv100 ekranlarında Pınar Işık Ardor'un sunuculuğunu yaptığı Pazar Siyaseti programına konuk oldu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özkan, ekonomik gelişmelere yönelik açıklamalar da yaparak vatandaşların merakla beklediği asgari ücret kararı hakkında ipucu verdi.

"EKONOMİK SIKINTILARI ORTADAN KALDIRACAK"

Sunucu Pınar Işık Ardor'un "Asgari ücret çok tartışılan bir mevzu. Rakam ne kadar olmalı?" sorusu üzerine Cahit Özkan, 2022 yılı asgari ücret düzenlemesinin enflasyonun üzerinde olacağını ve ekonomik sıkıntıları ortadan kaldıracağını söyledi.

"RAKAM BELİRTMEK DOĞRU OLMAZ"

Özkan, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

"Şimdi tabii burada bir rakam belirtmek doğru olmaz. Ancak şunu ifade edebiliriz, asgari ücretli ilgili mesele malum pek çok kurulun, sendikaların, TÜİK'İn verilerinin, Çalışma Bakanlığı'nın ve konunun tarafı olan diğer bileşenlerin bir araya gelerek yaptıkları müzakereler neticesinde ortaya çıkacak bir durum.

"VATANDAŞLARIMIZIN MEMNUN EDECEK BİR RAKAM OLACAK"

Ancak şunun altını şöyle çizebiliriz. İnşallah 2022 yılı asgari ücret düzenlemesi, enflasyonun üzerinde vatandaşlarımızın memnuniyeti sağlayacak bir rakam olacağının altını çizelim. Salgının ekonomik etkilerini sıfırlayacak, salgın öncesi dönemdeki ekonomik ortamı tekrar inşa edecek, vatandaşlarımızın ekonomik sıkıntılarını kaldıracak bir rakam olacağının ifadesini yapalım."

Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak

Asgari Ücret, Cahit Özkan, AK Parti, tv100, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cahit Özkan'dan asgari ücret açıklaması: Ekonomik sıkıntıları kaldıracak - Son Dakika Ekonomi


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