Çalışma İzni Kriterleri Güncellendi - Son Dakika
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Ekonomi

Çalışma İzni Kriterleri Güncellendi

Yeni 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri' 1 Ekim 2024'te yürürlüğe girecek.

01.10.2024 13:48
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 22'nci maddesi gereğince güncellenen 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri' 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası işgücü politikasına göre yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu işgücünün öncelikle yerli işgücünden karşılanması, bunun mümkün olmaması halinde ise uluslararası işgücünün tamamlayıcı etkisinden faydalanılması esas alınmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, nitelikli yabancıların Türkiye'ye kazandırılması ve bu kişilerin sağlayacağı katma değer Türkiye'nin kalkınması bakımından önem arz ettiği vurgusu yapılarak, küresel, bölgesel ve ulusal çapta yaşanan muhtelif gelişmeler doğrultusunda Türkiye'nin küresel arenadaki konumunun yanı sıra işgücü piyasasının dinamiklerinin ve ihtiyaçlarının zaman içerisinde değiştiği işaret edildi. Açıklama, şu şekilde devam etti:

"Başta 12. Kalkınma Planı olmak üzere üst politika belgelerinde çizilen çerçeve, sektör-meslek-iş temelinde yapılan analizler, sektör temsilcilerinin talepleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri, idari kayıt ve veriler ile benzeri hususlar dikkate alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda; nitelikli yatırımcı ve işgücünün ülkemize çekilmesi, yerli işgücü arzının sınırlı kalması sebebiyle ihtiyacın karşılanamadığı alanlarda yabancı işgücünden tamamlayıcı mahiyette faydalanılması, yerli işgücüyle ihtiyacı karşılanabilen sektör-meslek-işler bakımından da koruyucu tedbirler alınması ve kayıtlı istihdamın artırılması amaçlarıyla çalışma izni değerlendirme kriterleri güncellenmiştir. Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 22'nci maddesi gereğince güncellenen 'Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri' 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir."

Yapılan yeni düzenleme kapsamında; genel değerlendirme kriterleri olarak da bilinen 'istihdam', 'ücret' ve 'mali yeterlilik' kriterleri güncellenmiş, muhtelif sektör-meslek-işler için gerekli şartlar ve kriterler düzenlendiği de belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma İzni Kriterleri Güncellendi - Son Dakika

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