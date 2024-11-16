Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Işıkhan, Rizeli iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Işıkhan, Rizeli iş insanlarıyla bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Işıkhan, Rizeli iş insanlarıyla bir araya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, "6 aya kadar çalışma izni muafiyeti düzenlenebileceği uygulamayı başlattık. Bizim tercihimiz elbette yerli işgücünden yana, ancak tarımsal faaliyetlerin devamı noktasında ihtiyaç olması halinde bu uygulamayı da kullanabilirsiniz" dedi.

16.11.2024 20:47  Güncelleme: 20:52
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Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, "6 aya kadar çalışma izni muafiyeti düzenlenebileceği uygulamayı başlattık. Bizim tercihimiz elbette yerli işgücünden yana, ancak tarımsal faaliyetlerin devamı noktasında ihtiyaç olması halinde bu uygulamayı da kullanabilirsiniz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Rize'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti'nin Merkez İlçe Başkanlığı kongresine katıldı. Kongrenin ardından Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Işıkhan sonrasında 'İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı' programına katılarak devam etti.

Programda konuşan Bakan Işıkhan, tam bağımsız kalkınma sürecini yerli ve milli unsurlarla gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Hedefimiz tam bağımsız bir kalkınma sürecini, yerli ve milli unsurlar temelinde gerçekleştirebilmek. Bunu gerçekleştirebilmenin en önemli yollarından birinin ise; sağlıklı işleyen bir çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminden geçtiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. İşverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Orta ve Doğu Karadeniz illerinde fındık ve çay üretimini rahatlatmak adına gerçekleşen yeni düzenlemeyle 6 aya kadar çalışma izni muafiyetini hayata geçirdiklerinin altını çizen Işıkhan, "Geçtiğimiz günlerde, bölgemizdeki çay ve fındık tarımındaki çalışmalara katkı sağlayacak bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Trabzon illerinde, mevsimlik tarım alanında ihtiyaç duyulan işgücünün temini bakımından çay ve fındık faaliyetlerine ilişkin 6 aya kadar çalışma izni muafiyeti düzenlenebileceği uygulamayı başlattık. Bizim tercihimiz elbette yerli işgücünden yana, ancak tarımsal faaliyetlerin devamı noktasında ihtiyaç olması halinde bu uygulamayı da kullanabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi ile örnek alınan bir ülke olduğuna dikkat çekmek isteyen Bakan Işıkhan, "İşçisi, işvereni, yatırımcısı, üretimcisiyle birlikte el ele verip Türkiye'nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Bugün özellikle sosyal güvenlik sisteminde dünya ölçeğinde örnek alınan ülke konumundayız. Aynı şekilde istihdamda ve işgücünde göstergelerimiz yükselme eğiliminde. İnşallah bu güzel gelişmeleri sizlerin desteğiyle daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

Rize'de 22 yılda 149 milyarlık yatırım yapılığını altını çizen Bakan Işıkhan, ilerleyen günlere bu rakamı daha da yukarıya çıkarmak istediklerini kaydederek, "Rize'ye, çalışma hayatı da dahil olmak üzere son 22 yılda yapılan 149 milyar liralık yatırımı, önümüzdeki süreçte inşallah yeni yatırımla yeni istihdam alanlarıyla ve yeni girişimlerle çok daha yukarı çıkaracağız. Sizlerden beklentimiz ise istihdama, ihracata, üretime daha fazla destek olmanızdır. Biz 'Bu yüzyılı; emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız' sözümüzün arkasındayız. Bu hususla yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Siz yeter ki Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. Bakanlık olarak; ülkesinin ve şehrinin istikbali için, halis niyetle ve alın teriyle çalışan, üreten, ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu azimle güçlü Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde; il il, ilçe ilçe, ülkemizin her bir köşesi için durmaksızın koşturmaya, çalışmaya, yeni eserler üretmeye devam edeceğiz. Başta Rize olmak üzere tüm şehirlerimizi, sizlerin de destekleriyle en iyi hizmetlerle buluşturmanın gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Ekonomi, Tarım, rize, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanı Işıkhan, Rizeli iş insanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika

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