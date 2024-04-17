Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan Işıkhan net konuştu

Ekonomi

Küresel krizin etkisiyle Türkiye'de de son dönemde yükselen enflasyon hayat pahalılığını günden güne hissedilir duruma sokarken, asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi.

KABİNE SONRASI KONUŞTU

Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam gündemde yok" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON FARKI TEMMUZDA MAAŞLARA YANSITILACAK"

Milyonlarca emekliye de seslenen Bakan Işıkhan, en düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu hatırlatarak "Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERLE İLGİLİ YAPILACAK DÜZENLEMELER

Emekliler yılı kapsamında yapılacak düzenlemeler hakkında da konuşan Işıkhan, "Birçok bakanlık ve özel sektör kuruluşuyla protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belirli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde bir lansman gerçekleştireceğiz. Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam çok etik olmaz diye düşünüyorum. Emeklilerimize ayrıcalık tanıyan onları destekleyecek psikolojik sosyal ve ekonomik anlamda refahını arttırmak için çalışacağız." dedi.