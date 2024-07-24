Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sigorta primleri sosyal güvenlik sisteminin en önemli gelir kaynağıdır - Son Dakika
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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sigorta primleri sosyal güvenlik sisteminin en önemli gelir kaynağıdır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal güvenlik kapsamında emeklilerin aylıklarını ve vatandaşların sağlık harcamalarını karşılamak için sigorta primlerinin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Bakan Işıkhan, prim borçlarının tahsil edilmesi ve kayıtdışı istihdamla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuda çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

24.07.2024 23:24
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal güvenlik kapsamında 16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal güvenlik kapsamında 16 milyon emeklimizin aylıklarını, 85 milyon vatandaşımızın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarını karşılarken en önemli gelir kaynağımız sigorta primleridir. Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıtdışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Sigorta, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Sigorta primleri sosyal güvenlik sisteminin en önemli gelir kaynağıdır - Son Dakika

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