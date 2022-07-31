Bakan Bilgin'den heyecanlandıran asgari ücret mesajı: Yıl sonunda yeni bir düzenleme yapılacak

Bakan Bilgin, TÜRK-İŞ'in 70'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Programda konuşma yapan Bilgin, işçinin emeğine dikkat çekerek, asgari ücrete ilişkin önemli mesajlar verdi.

"ÖRGÜTLENME HAKKININ ARKASINDAYIZ"

" Türkiye'de örgütlenme hakkının arkasında Türkiye Cumhuriyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bana verdiği görev vardır, Türkiye Cumhuriyeti'nin Çalışma Bakanı vardır" diyen Bakan Bilgin, "Dolayısıyla biz örgütlenme hakkının sonuna kadar savunulmasından yanayız. Sonuna kadar savunucusuyuz ve örgütlenme hakkına karşı çıkan kim olursa olsun onun karşısındayız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EMEKÇİLERLE BİRLİKTE BÜYÜYOR"

İşçilerin emeğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Türkiye emekçileriyle birlikte emeğiyle birlikte Türkiye'yi büyüttükçe Türkiye kalkındıkça aynı zamanda Türkiye'nin bu artan büyümeden artan refahtan emekçilerinin pay alacağı demokratik müesseseleri işlettikçe Türkiye'nin önü açılacaktır" şeklinde konuştu.

"YIL SONUNDA YENİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Ekonomideki sorunların önümüzdeki yıl hafifleyeceğini vurgulayan Bilgin, "Ancak ortaya çıkan tüm olumsuz şartlara karşı emekçilerimiz korumaya devam edeceğiz. Emekçilerin asgari ücretine yapılan zammın enflasyon karşısındaki dayanıksızlığı biliyoruz. Bunu dikkate alarak yıl sonunda yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi enflasyona ve sermayenin baskısına ezdirmeyeceğiz." dedi.