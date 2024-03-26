Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri de aynı durumda

Maliye Bakanı Şimşek'ten İzaha Davet Geliyor

Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptıkları görüşmelerde seçim sonrası izaha davetin geldiğini ve inanılmaz denetimlerin yapılacağını belirtti. Karamehmetoğlu ayrıca altın ithalatında kota artışı, enflasyonun yükseleceği ve ÖTV ile stopajlarda artış beklentisi olduğunu ifade etti.