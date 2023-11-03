Bakanlık, emekli aylıklarında yeni intibak düzenlemesi iddialarını yalanladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,bazı basın yayın organlarında, 'tüm emeklilerin maaşları değişiyor' başlıklı haberlerin yer almasıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık haberlerde bahsedildiği emekli aylıklarına yeni bir intibak düzenlemesi yapılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, haberlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtilerek, "2 Kasım 2023 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığımızın 2024 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan tarafından emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak, günümüze kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemeler belirtilmiştir. Konuşmada, 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

İntibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı emekli maaşı alan kişiler arasında eşitsizliği gidererek denge sağlamak için oluşturulmuş bir uygulamadır.