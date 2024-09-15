Cam Seyir Terası'ndan 6 Milyon TL Gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cam Seyir Terası'ndan 6 Milyon TL Gelir

Geniş Video İzle

Safranbolu'daki cam seyir terası, 8 ayda 164 bin ziyaretçi ile 6 milyon 145 bin TL gelir sağladı.

15.09.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk cam seyir terasından 6 milyon 145 bin TL gelir sağlandı

Safranbolu Cam Seyir Terası 8 ayda 164 bin 841 kişiyi ağırladı

KARABÜK - UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terası yılın ilk 8 ayında 164 bin 841 kişiyi ağırlarken, 6 milyon 145 bin TL gelir sağladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 12 yıl önce İncekaya Kanyonu üzerine inşa edilen Türkiye'nin ilk cam seyir terası misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Doğa ile iç içe seyir keyfi veren 11 metre uzunluğa sahip, 75 ton yüke dayanıklı teras 2024 yılının ilk 8 ayında yerli ve yabancı olmak üzere 164 bin 841 kişiyi ağırladı.

2021 yılından sonra işletmeciliği İl Özel İdaresi tarafından yapılan cam seyir terası 6 milyon 145 bin TL gelir sağladı.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, "Cam teras Safranbolu turizmini gerek yerli turist gerekse yabancı turistler bazında Safranbolu'yu ziyaret eden her turistimizin ilçemizi ziyaret eden herkesin uğramak, görmek, bir fotoğraf almak istediği önemli bir cazibe merkezi haline geldi" dedi.

2021 yılından sonra cam seyir terasın İl Özel İdaresi tarafından çalıştırılmaya başlandığını belirten Sözen, kiracının çalıştırdığı yılda 23 bin 200 kişinin cam terası ziyaret ettiğini ifade etti.

Kiracıyla biten sözleşmenin ardından İl Özel İdaresinin asıl kazancının başladığını anlatan Sözen, "2021 yılında 23 bin 200 ziyaretçisi olan cam teras 2022 yılında 158 bin 423'e ulaştı. 139 bin TL geliri olan cam teras bir yıl sonra 1 milyon 541 bin TL'lik gelire ulaştı. Daha sonra biz bundan çok olumlu verim aldığımız da rakamlardan da anlaşılacak. 2023 yılına geldiğimizde cam teras 230 bin 366 ziyaretçi ağırladı. Gelir olarak da 4 milyon 694 bin lira gibi bir gelire ulaştı. Bu yılın ilk 8 ayında da cam terası 164 bin 841 kişi ziyarette bulundu ve elde edilen gelir 6 milyon 145 bin lira oldu" diye konuştu.

'Hedef 10 milyon TL gelir'

Sözen, yaklaşık 4 yılda cam terası toplam 586 bin 830 kişinin ziyaret ettiğini ve buradan 12 milyon 520 TL gelir elde edildiğini söyledi.

Bu yılsonu itibariyle cam terasta 300 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini kaydeden Sözen, 10 milyon TL gelir beklediklerini aktardı.

Kaynak: İHA

Safranbolu, Türkiye, Ekonomi, Turizm, Kültür, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cam Seyir Terası'ndan 6 Milyon TL Gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
21:36 Görüntüler de iddia da vahim Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
21:26 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer’e şok Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 00:38:50. #1.13#
SON DAKİKA: Cam Seyir Terası'ndan 6 Milyon TL Gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement