Çamburnu Tersanesi Global İhracat Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Çamburnu Tersanesi Global İhracat Yapıyor

Trabzon'daki Çamburnu Tersanesi, çelikten ürettiği tekneleri dünya genelinde ihraç ediyor.

31.10.2024 22:59
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Çamburnu'nun çelik sanatı okyanuslara meydan okuyor

Çamburnu Tersanesi'nde inşa edilen tekneler Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine de ihraç ediliyor

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde her yıl binlerce ton çeliğin işlenerek gemiye dönüştüğü Çamburnu Tersanesi'nde inşa edilen tekneler Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine de ihraç ediliyor. Burada yapılan balıkçı tekneleri okyanusların dev dalgalarına meydan okuyor.

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tersanesi, dünya standartlarındaki gemi üretimi ile dikkat çekiyor. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden de gelen siparişler üzerine üretimin devam ettiği tersanede çelik sanata dönüştürülüyor. Binlerce ton çeliğin işlendiği tersanelerde binbir emekle yapılan gemiler Türkiye'nin yanı sıra okyanuslarda de seyir edebiliyor.

1937 yılında ahşap ile başladıkları üretime çelik ile devam eden Başaran Gemi Sanayi ortaklarından Hakan Başaran, "1937 yılında dedem bu işe ahşaptan başladı. Rahmetli oldu kendisi. Sonra babamla beraberiz şu anda. Şükürler olsun kendisi sağ. Çeliğin sanata dönüştüğü yer derken bizim işimiz en güzelini yapmak. Fazla gemi, çok iş yapmak istemiyoruz. Hedefimiz en güzelini en beğenilenini yapmak" dedi.

"Balıkçı teknelerinde uzmanlaşmışız"

Yurtdışına feribot ve katamaran gibi gemiler yaptıklarını dile getiren Başaran, "Şu an siparişler var ama sipariş seçme şansın olmuyor. Geleni almak zorunda kalıyorsun. Yani böyle seçiciliğimiz yok. Herkesin işini yapmaya çalışıyoruz. Neden derseniz fazla seçenek yok. Bizim en çok sevdiğimiz ve yaptığımız balıkçı tekneleridir. Orada uzmanlaşmışız. Ama bunun yanı sıra zaman zaman işte yurt dışına da feribotlar katamaran gibi gemileri de yaptık. Yaptığımız tekneler okyanuslara gidiyor. Moritanya'da ve Fas'ta gemilerimiz var. En fazla balıkçı teknesi imal ediyoruz. Şuan 130 kişi ile çalışıyoruz. Bu rakamın 250'ye kadar çıktığı oluyor. Eleman sıkıntımız olduğundan hemen bulabiliyoruz. Burası Tuzla gibi değil" şeklinde konuştu.

"Kendimizi kanıtlamak için yük ve tanker gemisi yapmayı istiyoruz"

Yük ve tanker gemisi yapma hedeflerinin olduğunu vurgulayan Başaran, "Bu sene güzel bir balıkçılık sezonu oldu. Bu sezona rağmen bir talep gelmedi. Devamı olacak mı diye herkes tedirgin. Artık dünyada kabul edilir olduk. Biz hedefimize ulaştık ama bundan sonra artık bir gemi yapma düşüncemiz var. Kendimizi kanıtlamak için yük ve tanker gemisi yapmayı istiyoruz. Hedefimiz çok kazanmak değil. Aynı işi yapmak insanı usandırıyor. Farklı farklı işler yapmak zevkli oluyor. Yaz aylarında boş vaktimiz olmuyor. Balıkçı teknelerinin bakımları nedeniyle yoğun günler yaşıyoruz. 1 yılda 4-5 tane balıkçı teknesi yapabiliyoruz. Ama tonaja göre yani 4 tane 500 ton çelik ağırlığı gelen gemi yapabiliriz. Gemi denize indiğinde 850 ton civarına geliyor. Bir gün Romanyalılara gemi yaparken ben memnun değilim dedi. Nasıl memnun değilsin olur mu öyle şey dedim yok çok memnunum dedi. Bizim için önemli olan müşteri memnuniyeti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çamburnu Tersanesi Global İhracat Yapıyor - Son Dakika

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