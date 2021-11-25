Çameli Belediyesi'nden ceviz üretimine dev destek

Çameli ve kırsalında tarıma ve tarım üreticisine desteğini sürdüren Çameli Belediyesi, ilçedeki çiftçilere ücretsiz olarak ceviz fidanı dağıtımı gerçekleştirecek.

Çameli Belediyesi tarafından üretilen ve yetiştirilen dağıtımının yapılacağı Ceviz fidanlar için talep toplamaya başladı. Ceviz Fidanı almak isteyen üreticilerin ve vatandaşların 3 Aralık Cuma günü saat 17.00 mesai bitimine kadar Çameli Belediyesine şahsen gelerek başvuru yapmaları gerekiyor. Ayrıca 0258 571 5002 numaralı telefondan da bilgi alabilecek.

İlçe genelinde halkın geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğuna dikkat çeken Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Tarımın geliştirilmesi ve meyve yetiştiriciliği konusunda Belediye olarak çiftçilerimize gereken desteği sağlamaktayız. Belediyemiz tarafından tarımsal kalkınmaya büyük önem verirken ceviz yetiştiriciliğini destekliyoruz. İnşallah çiftçilerimize dağıtımı yapılacak olan ceviz fidanlarının bereket getirmesini, güzel mahsullere, güzel kazançlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ