Çameli\'ye 300 bin avroluk hibe

30.01.2026 14:59  Güncelleme: 15:00
Çameli Yerel Eylem Grubu (ÇAMYEG) Başkanı Cengiz Arslan öncülüğünde hazırlanan proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen IPARD III Programı kapsamında 300 bin avro hibe almaya hak kazandı. Proje, ilçede kırsal kalkınma ve turizm alanında önemli çalışmalar yapmayı hedefliyor.

Projenin sözleşmesi, Denizli TKDK İl Koordinatörlüğünde düzenlenen törende imzalandı. Törende; Denizli TKDK İl Koordinatörü Bilal Taştepe, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Proje Koordinatörü Emirhan Akşit yer aldı.

Hayata geçirilecek proje ile Çameli'de kırsal kalkınma, tarım, turizm, doğa sporları, üretim ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli çalışmalar yapılması hedefleniyor. Projenin, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak güçlü bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

Yetkililer, elde edilen bu başarının Çameli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Cengiz Arslan, Yerel Yönetim, Ekonomi, Turizm, Çameli, Son Dakika

