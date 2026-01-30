Çameli\'ye 300 bin avroluk hibe

Çameli Yerel Eylem Grubu (ÇAMYEG) Başkanı Cengiz Arslan öncülüğünde hazırlanan proje, ilçeye önemli bir hibe desteği kazandırdı. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen IPARD III Programı (2026-2030) kapsamında yer alan M5-Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması (LEADER Yaklaşımı) projesi, yapılan değerlendirmede 80,40 puan alarak 300 bin avro hibe almaya hak kazandı.

Projenin sözleşmesi, Denizli TKDK İl Koordinatörlüğünde düzenlenen törende imzalandı. Törende; Denizli TKDK İl Koordinatörü Bilal Taştepe, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve Proje Koordinatörü Emirhan Akşit yer aldı.

Hayata geçirilecek proje ile Çameli'de kırsal kalkınma, tarım, turizm, doğa sporları, üretim ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli çalışmalar yapılması hedefleniyor. Projenin, ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak güçlü bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

Yetkililer, elde edilen bu başarının Çameli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, projenin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. - DENİZLİ